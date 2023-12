Wer auf Linkedin angibt, gut in Excel zu sein, kann wahrscheinlich trotzdem nicht mit den wahren Profis mithalten. Die fahren nach Las Vegas und sind bei der Excel-WM. Viele Zahlen, große Tabellen, monotone Arbeit - Microsoft Excel ist ein langweiliges Arbeitstool. Nur die wenigsten schauen gern acht Stunden am Tag ein Sheet an und füllen es mit Zahlen und Formeln.AnzeigeAnzeige Dass das Tabellentool von Entwickler Microsoft auch spaßig sein kann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...