Wemade hat am 12. Dezember in einem Update die höchste Stufe von "Clan-Expedition" und "Clan-Herausforderung" auf Stufe 10 bzw. Stage 8 für seinen Blockbuster MMORPG MIR4 gesteigert.

MIR4 updates the highest stages of "Clan Expedition" and "Clan Challenge" on December 12 (Graphic: Wemade)

Bei "Clan-Expedition" und "Clan-Herausforderung" handelt es sich um kollaborative Inhalte, bei denen bis zu 50 Clanmitglieder mitmachen. Mit einem Charakter mit hohem Power Score, der mächtige Bosse wie "Chakravarti Darkmaur" und "Ruchlox-Himmelsherrscher" besiegen kann, verdient sich der Spieler wertvolle Belohnungen, darunter legendäre Verbesserungssteine und Materialien für Crafting und Verbesserung.

Zur Begrüßung des Winters hat MIR4 zwei Check-in-Events eingerichtet. Im Rahmen der Veranstaltung "Better Not Cry! Level Booster Up 7-Day Check-in" und "Hopeful 14-Day Check-in" können Spieler, wenn sie sich in das Spiel einloggen, verschiedene Gegenstände erhalten, wie beispielsweise "Aufwertungsmaterial (legendär)", "Blaudrachen-Statue (legendär)" und "Festive Tree Box".

Außerdem versendet MIR4 täglich per Mail Growth Materials, darunter "Göttlicher Drache Überraschungsgeschenktruhe", die Draughts und Verbesserungssteine enthält, und "Drachenauge-Beschwörungsmarke", die für schnelles Wachstum benötigt wird.

Die großzügigen Neujahrsveranstaltungen, insbesondere der Exchange Shop-Event und der Verbesserungs-Event, beginnen am Dienstag, den 26. Dezember.

Von meiner Schlacht, zu unserem Krieg! Nähere Informationen über MIR4 sind auf der offiziellen Website zu finden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212843797/de/

