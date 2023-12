Multi-Asset-Portfolios geraten angesichts der volatilen Marktlage wieder mehr ins Rampenlicht - das macht sich der Dachfondsmanager Sauren zunutze. Am Montag, 11.12.2023, ist der neue Sauren Global Moderate des Kölner Unternehmens an den Start gegangen. Dieser reihe sich "mit seinem gemäßigten Rendite/Risiko-Profil zwischen den langjährig bewährten Dachfonds Sauren Global Defensiv und Sauren Global Balanced ein", so die Sauren Fonds-Service AG in einer Pressemitteilung. Laut Vertriebsvorstand Ansgar ...

