Investieren in Krypto - Börsen oder ETPs?

Der Kryptomarkt hat einen Wert von mehr als 1,4 Billionen US-Dollar (Quelle: CoinMarketCap 01/12/23), und Krypto-Assets wie Bitcoin und Ethereum sind mittlerweile Bestandteil vieler Anlegerportfolios.Für diejenigen, die langfristig investieren, erfordert die Navigation durch die Welt der Krypto Investition einen strategischen Ansatz, der die persönlichen Umstände und finanziellen Ziele berücksichtigt. Während Kryptobörsen bei Händlern beliebt bleiben, gibt es eine Verschiebung hin zu Krypto-Exchange-Traded Products (ETPs), insbesondere bei Investoren, die bereits in andere traditionelle Vermögenswerte wie Aktien über ihren Broker oder ihre Bank investieren.Es gibt zwei Hauptwege, wie Investoren Zugang zu digitalen Vermögenswerten erhalten können: Kryptobörsen und Krypto-ETPs. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, und es ist wichtig, dass Investoren gründliche Due Diligence betreiben, um jeden Weg zu bewerten.Als zentrale Anlaufstellen für Krypto-Transaktionen bieten Plattformen wie Binance und Coinbase direkten Zugang zu einer Vielzahl von Kryptowährungen. Benutzer müssen dann entscheiden:Vermögenswerte auf der Plattform belassen.Vermögenswerte auf eine private Wallet übertragen, um mehr Kontrolle zu haben.Risiken von Krypto-BörsenKrypto-Börsen, insbesondere unregulierte, bergen inhärente Risiken. Herausforderungen sind unter anderem:Die Möglichkeit plötzlicher regulatorischer Änderungen, die sich auf den Betrieb auswirken.Bekannte Hacking- und betrügerische Vorfälle haben ernsthafte Sicherheitsfragen zur Vertrauenswürdigkeit einiger Börsen aufgeworfen.Herausforderungen der Selbst VerwahrungInvestoren tragen allein die Verantwortung für die Sicherheit ihrer Vermögenswerte.Erfordert ein bestimmtes Maß an technischem Know-how, mit Risiken wie verlorenen Schlüsseln oder Seed-Phrasen.Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihre Kryptowährung schützen können, lesen SieETPs stellen eine Alternative dar, die die Vertrautheit des traditionellen Aktienhandels mit der Kryptoexposition kombiniert. Merkmale sind unter anderem:ETPs zielen darauf ab, die Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts nachzubilden.Verwahrung und Sicherheit sind in der Regel in diesen Produkten eingebettet. •ETPs sind an traditionellen Börsen gelistet und ermöglichen eine unkomplizierte Integration in bestehende Portfolios neben anderen Fonds oder Zertifikaten.ETPs werden zunehmend von Investoren bevorzugt aufgrund ihrer einzigartigen Mischung aus traditioneller Finanzwelt und Kryptoexposition. Sie zeichnen sich als regulierte Produkte aus, die an traditionellen Börsen wie Xetra in Deutschland gelistet sind, die unter strengeren regulatorischen Rahmenbedingungen im Vergleich zu direkten Kryptobörsen operieren. Darüber hinaus sind ETPs darauf ausgelegt, sich einfach in bestehende Anlageportfolios integrieren zu lassen, was ein reibungsloses Anlageerlebnis ermöglicht. Investoren können ETPs, die die Kursentwicklung von Kryptowährungen verfolgen, genauso kaufen, wie sie DAX-Fonds oder einzelne Aktien über ihren Broker kaufen.Im Gegensatz zur direkten Handhabung von Kryptowährungen, die manchmal von technischer Komplexität und darauf folgenden Benutzerfehlern geprägt sein kann, bieten ETPs eine einfachere Möglichkeit für Investoren, Zugang zum Kryptomarkt zu erhalten, ohne die Vermögenswerte direkt verwalten zu müssen.ETPs können auch eine Exposition gegenüber mehreren Krypto-Assets innerhalb desselben Produkts bieten:ermöglichen es Investoren, in einer einzigen Transaktion Zugang zu einem Korb verschiedener digitaler Vermögenswerte zu erhalten.Die Entscheidung zwischen der Nutzung von Krypto-Börsen oder der Investition in ETPs hängt von mehreren persönlichen Faktoren ab. Investoren müssen ihre Anlagestrategie in Betracht ziehen: Suchen sie nach der Agilität und direkten Kontrolle, die das Daytrading auf Krypto-Börsen bietet, oder bevorzugen sie einen eher entspannten, regulierten und langfristigen Anlageansatz, den ETPs bieten können?Die Risikobereitschaft ist ein weiterer entscheidender Faktor. Der Umgang mit direkten Krypto-Börsen erfordert die Bereitschaft, sich mit Sicherheits- und regulatorischen Unsicherheiten auseinanderzusetzen, was ETPs weitgehend abmildern.Schließlich spielt die technische Expertise eine bedeutende Rolle. Das Sichern und Verwalten eigener Krypto-Wallets und Verwahrung erfordert ein bestimmtes Maß an technischem Wissen und Komfort im Umgang mit der Verwaltung digitaler Vermögenswerte. Im Gegensatz dazu sind diese Funktionen bei ETPs bereits in ihrer Struktur integriert, und die Verwahrung der zugrunde liegenden Vermögenswerte ist in der jährlichen Verwaltungsgebühr enthalten.FazitWährend Krypto Börsen direkten und vielseitigen Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, bieten ETPs eine regulierte, aktienähnliche Option für diejenigen, die Krypto in ihre Portfolios aufnehmen möchten. Eine gründliche Recherche zu den Details verfügbarer ETP: