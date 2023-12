GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Ankauf

GoldenPeaks Capital erwirbt im letzten Quartal 2023 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 283 MW



12.12.2023 / 16:30 CET/CEST



GoldenPeaks Capital erwirbt im letzten Quartal 2023 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 283 MW



Warschau, 12. Dezember 2023 - GoldenPeaks Capital ("GPC") hat sein Engagement auf dem polnischen Solarenergiemarkt durch den erfolgreichen Erwerb von 283 MW an baufertigen ("RtB") Anlagen im letzten Quartal 2023 weiter gestärkt. GoldenPeaks Capital ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Ökostromproduzenten in Europa und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen. Das Unternehmen beabsichtigt, vor Jahresende weitere 150 MW an RtB-Anlagen zu erwerben, wodurch sich die Gesamtakquisitionen für das Quartal auf etwa 433 MW belaufen. Damit festigt GPC sein Ziel, für das Jahr 2024 weitere 1 GW Solaranlagen in Polen zu bauen. Die meisten Solarstandorte befinden sich in den westlichen und nordwestlichen Regionen Polens und weisen einen Größenmix von bis zu 10 MW auf. Daniel Tain, Präsident von GPC, sagte: "Unser Akquisitionsteam hat unermüdlich daran gearbeitet, diese hohe Zahl an Akquisitionen abzuschließen, und wird bis zum Jahresende weiter daran arbeiten, die verbleibenden Portfolios zu finalisieren. Daraus resultiert eine noch solidere Basis für die Umsetzung unserer bis Ende 2024 geplanten polnischen 1-GW-Baupipeline." Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen. www.goldenpeakscapital.com Medienanfragen :



GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: siro@barino.ch

info@goldenpeakscapital.com

www.goldenpeakscapital.com



Über GoldenPeaks Capital:



GoldenPeaks Capital ist ein Erzeuger sauberer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von erneuerbarer Solar- und Windenergie konzentriert. Es verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt mit einer Gesamtkapazität von über 6.000 MW, die durch ihre 100-prozentigen Tochtergesellschaften in Polen abgeschlossen und implementiert wurden.



Haftungsausschluss Golden Peaks Capital:



Diese Pressemitteilung wurde von GoldenPeaks Capital erstellt und die geäußerten Meinungen entsprechen denen von GoldenPeaks Capital zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich ändern. Sie wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Jegliche Bezugnahme auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Zukunft. Soweit es zukunftsgerichtete Aussagen gibt, basieren diese Aussagen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft, seinen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Analysen wurden zusammengestellt oder stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber GoldenPeaks Capital gibt keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.







Ende der Medienmitteilungen