Die luxemburgische Advanzia Bank, eine der führenden Online-Finanzinstitute Europas, hat am 14. November 2023 Nishant Fafalia zum ständigen Geschäftsführer ernannt. Fafalia unterstützte die Bank als Interim-CEO im operativen Tagesgeschäft seit Anfang 2023. Der Finanzexperte ist mit den Geschäftsprozessen der Advanzia bestens vertraut. Zu den bisherigen Stationen seiner Karriere zählen Tätigkeiten als Investmentdirektor bei Kistefos AS dem Mehrheitsaktionär von Advanzia sowie die Mitgliedschaft im Vorstand der Advanzia Bank seit 2016.

Nishant Fafalia übernimmt ab sofort die Leitung des operativen Tagesgeschäfts der Advanzia Bank, wird aber auch weiterhin die strategische Roadmap des Finanzinstitutes umsetzen. Zu den Hauptaufgaben des neuen CEO zählt der weitere Ausbau des Dienstleistungsangebotes der Bank, unter anderem mit maßgeschneiderten Cards-as-a-Service (CaaS) Angeboten. In diesem Sektor nimmt die Advanzia Bank bereits heute eine führende Rolle ein, die durch die Tätigkeit Fafalias nochmals weiter ausgebaut werden soll. Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Geschäftsführers ist die KI-unterstützte digitale Transformation des gesamten Unternehmens, die gemäß Roadmap ein gleichermaßen nachhaltiges wie profitables Wachstum fördern soll. Mit einem Master-of-Science-Abschluss des renommierten Lund Institute of Technology sowie der Lund University School of Economics Management und seiner jahrelangen Tätigkeit als Investmentdirektor bei Kistefos AS bringt Nishant Fafalia die benötigte Expertise mit, um den zukünftigen strategischen Herausforderungen in der Finanzbranche mit innovativen Konzepten und Entscheidungen zu entgegnen.

"Wir erleben gerade eine entscheidende Zeit für die strategische Entwicklung von Advanzia" so Nishant Fafalia, "und ich freue mich sehr, die Bank durch diese Reise voller Innovationen führen zu dürfen. Seit meiner Ernennung zum Interim-CEO im März 2023 bin ich von der Leidenschaft und der hervorragenden Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter angetrieben worden. Ich möchte auf unserem Erfolg aufbauen, indem ich das Fachwissen unserer großartigen Talente maximiere. Gemeinsam mit den Teams von Advanzia werden wir die Digitalisierung des Unternehmens vorantreiben. Gleichzeitig bleiben wir immer auch der Stärkung unserer operativen Grundlagen verpflichtet, um unsere ambitionierten Wachstumspläne nachhaltig zu verwirklichen."

