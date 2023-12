Singapur (ots/PRNewswire) -Die erste Phase der Erweiterung des langjährigen Kleinbauern-Programms der Gruppe umfasste eine Schulung über Gesundheit und Ernährung. Die nächste Phase wird sich mit finanzieller Bildung beschäftigenDie Musim Mas Group gab heute den Abschluss der ersten Phase ihres Kleinbäuerinnen-Programms bekannt, das selbständigen Kleinbäuerinnen lebenswichtige Fähigkeiten vermittelte. Das von akademischen Schulungsleitern von der University of North Sumatra (USU) entwickelte Programm bot mehr als 500 Kleinbäuerinnen und Ehefrauen von Kleinbauern aus allen drei Regierungsbezirken der Region Riau in Indonesien eine Schulung zu den Themen Gesundheit und Ernährung. Musim Mas hat die Schulung zwischen März und Oktober 2023 in kurzen Abschnitten durchgeführt, jeder Abschnitt dauerte sechs Wochen. Es ist das Ziel der Gruppe, das Programm im Jahr 2024 um die Themen finanzielle Bildung und Unternehmertum für Kleinstbetriebe zu erweitern. Die Gruppe ist in der nächsten Phase des Programms auch offen für Möglichkeiten der Zusammenarbeit.Musim Mas betreibt das umfangreichste Schulungsprogramm für selbstständige Kleinbauern in Indonesien (https://www.musimmas.com/sustainability/smallholders/independent-smallholders/). Seit 2015 hat die Gruppe mehr als 42.900 selbstständige Kleinbauern unter anderem in den Bereichen Agronomie, nachhaltige Produktion und Verwaltung geschult. 2020 hat Musim Mas das Programm um einen Teilbereich für Dorferweiterungsbeauftragte (Village Extension Officers, VEOs) erweitert. Musim Mas machte die Erfahrung, dass viele Kleinbauern in ländlichen Gegenden Indonesiens keine ausreichenden Kenntnisse über Gesundheitsvorsorge und gute Ernährung besaßen. Dies veranlasste die Gruppe, in ihr Programm mehr lebenswichtige Fähigkeiten zu integrieren. Die Mitarbeiter der Gruppe fanden auch heraus, dass in den ländlichen Gegenden Indonesien üblicherweise die Frauen verantwortlich für Ernährung und Finanzen waren. Daher richtet sich dieser neue Aspekt des Programms an Frauen.Gemäß den Daten des indonesischen Gesundheitsministeriums aus dem Jahr 2018 leiden 10% der Indonesier an Diabetes und über 34% an Bluthochdruck. Nach einer ersten Einschätzung der Schulungsleiter wussten die meisten Teilnehmer nicht, was unter einer ausgewogenen Ernährung zu verstehen war und hatten noch nie an Programmen zur Gesundheitsvorsorge teilgenommen, obwohl die meisten Zugang dazu hatten. Musim Mas führte die Schulung in Form von drei Modulen durch, die die Bereiche Familiengesundheit, Ernährung, Gesundheit von Kleinkindern und persönliche Hygiene umfassten. Reich bebilderte Broschüren wurden entwickelt, die das Verstehen erleichterten. Die Gruppe führte die Schulung in Form von interaktiven, praktischen Klassen mit Postern, Spielen und Diskussionen durch. Danach gab es eine Einschätzung der Teilnehmer. Sie erhielten eine Beratung über einen sechswöchigen Gesundheits- und Ernährungsplan mit einer nachfolgenden Überprüfung, um die Teilnehmer zu einer dauerhaften Verhaltensänderung zu ermuntern. Die Teilnehmer berichteten über verbesserte Cholesterin-, Blutzucker- und Blutdruckwerte."In den ganzen Jahren unserer Kleinbauern-Schulung sahen wir, dass in den ländlichen Gebieten Indonesiens die Frauen die zentrale Rolle im Hinblick auf die Ernährung, Gesundheit und Finanzen ihrer Familie spielen. Nach einer Untersuchung der Bedürfnisse der Kleinbauern zogen wir für die Entwicklung von Schulungen über Familienernährung, Gesundheit und finanzielle Bildung Fachleute hinzu. Als nächstes wollen wir das Programm um die Themen finanzielle Bildung und unternehmerische Tätigkeit von zu Hause aus erweitern und weitere Partner an Bord holen." Erklärte Linda Wati, Programm für Kleinbäuerinnen (Women Smallholders Program) - Project Leader, Musim Mas.Der Schulungsleiter Dr. Fotarisman Zaluchu, S.K.M., M.P.H, von der Abteilung für Sozialanthropologie an der USU, erläuterte: "Angesichts ihrer mangelnden Kenntnisse über die Grundlagen der Gesundheitsvorsorge und die entsprechenden Begriffe mussten wir Schulungsthemen entwickeln, die leicht verständlich waren. Wir gestalteten den ersten Kurs interaktiv, mit Spielen und Diskussionen, um ihre Bedürfnisse richtig zu verstehen.""In den ländlichen Gebieten Indonesiens entscheiden die Frauen über die Mahlzeiten der Familie und beeinflussen das Verhalten ihrer Ehemänner und Kinder. Indem wir sie und ihre Ehemänner zu Teilnahme einluden und ihnen zeigten, dass gesundes Essen nicht unbedingt langweilig ist, haben wir sie, glauben wir, wirklich motiviert. Wir erstellten auch WhatsApp-Gruppen für sie, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig ermuntern konnten", sagte der Schulungsleiter Dr. Putri C. Eyanoer, MS.Epi., Ph.D., Dozent an der medizinischen Fakultät der USU.Roslina Tampubolon, eine Kleinbäuerin aus dem Regierungsbezirk Rokan Hilir, Riau, die an dem Programm teilgenommen hat, erzählte: "Wenn ich an die Zukunft meines Kindes denke, dann will ich für sie gesund sein. Ich habe meine Gewohnheiten geändert und begonnen, mich gesund zu ernähren. Wenn ich jetzt aufwache, fühle ich mich voller Energie. Ich lade auch Verwandte und Freunde zu einer gesunden Lebensweise ein."Musim Mas hat es zu der ersten Säule ihrer Nachhaltigkeitsstrategie gemacht, "das Leben von Kleinbauern, Arbeitern und Gemeinden zu verbessern". Das Kleinbäuerinnen-Programm steht beispielhaft für das Engagement der Gruppe. Musim Mas verfolgt das Ziel, das Programm weiter auszubauen und finanzielle Bildung und unternehmerische Tätigkeit von zu Hause aus zu integrieren. Dieses Programm ist auch im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, insbesondere SDG2 (Null-Hunger), SDG5 (Geschlechterungleichheit) und SDG8 (angemessene Arbeit und Wirtschaftswachstum). Klicken Sie hier, (https://www.youtube.com/watch?v=ipot9OEayFs) um das ganze Video anzusehen.