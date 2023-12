DJ SMA Solar will Werk in USA errichten - Start wohl 2025

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wechselrichterhersteller SMA Solar will in den USA einen Produktionsstandort errichten. Voraussichtlich im Jahr 2025 soll das Werk den Betrieb aufnehmen, teilte das Kasseler Unternehmen mit. SMA sei mit mehreren Bundesstaaten und potenziellen Partnern in Gesprächen, um den "strategisch günstigsten Produktionsstandort und den richtigen Ansatz" zu finden. Eine Entscheidung werde im ersten Halbjahr 2024 erwartet.

Die neue Fertigung soll zunächst über eine Kapazität von 3,5 Gigawatt/Jahr verfügen, wie SMA weiter mitteilte. Im Laufe der Zeit könnte die Kapazität erweitert werden. In den ersten drei Jahren sollen bis zu 200 Arbeitsplätze entstehen.

"Die USA sind ein Schlüsselmarkt für SMA, und der Inflation Reduction Act (IRA) bietet eine außerordentliche Chance für langfristiges Wachstum", wird SMA-CEO Jürgen Reinert in der Mitteilung zitiert. "Mit diesem Schritt werden wir unseren Marktanteil in den USA deutlich stärken und die Weichen für das zukünftige Wachstum der SMA stellen." Der Ausbau der Produktion in den USA erfolge parallel zum Bau der sogenannten "SMA Gigawatt Factory", mit der die Produktionskapazität in Deutschland auf 40 Gigawatt pro Jahr verdoppelt werden soll.

