Der chinesische Hersteller BYD hat zuletzt starke Resultate geliefert. Die Aktie des Elektroautobauers spiegelt dies leider nicht wider. Die Chinesen sind bekannt für günstige Elektroautos. Einem Gerücht zufolge soll nun das neue Elektroauto BYD Yuan UP absurd billig werden und weniger als ein Drittel eines Volvo XC30 kosten.Der kompakte Yuan UP misst 4,31 Meter in der Länge, 1,83 Meter in der Breite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...