Der Private-Equity-Investor AnaCap hat Anfang der Woche die Schließung seines ersten ‚Fortsetzungsfonds' mit einem Volumen von rund 300 Mio. Euro bekanntgegeben. Dazu gehören Beteiligungen an dem Maklerkonsolidierer MRH Trowe und an dem SaaS-Anbieter für Steuerdienstleistungen GTT. AnaCap hatte im März 2023 eine Teilausstieg beider Vermögenswerte im Rahmen von M&A Prozessen an TA Associates und Stirling Square Capital vereinbart. In dem Zusammenhang bezeichnet AnaCap auch das Investment in MRH ...

