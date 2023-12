Der Silbermarkt befindet sich aktuell in einer spannenden Phase. Der Silberpreis liegt derzeit (Dienstag, ca. 17 Uhr) bei 22,81 US-Dollar und verzeichnet damit in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 0,41 %. Betrachtet man die Entwicklung der letzten fünf Handelstage, zeigt sich ein Minus von 6,2 %. Diese Zahlen verdeutlichen die aktuelle Volatilität des Marktes und weisen auf interessante Entwicklungen hin.Nach dem jüngsten Rückgang scheint Silber (TVC:SILVER) am heutigen Dienstag eine gewisse Stabilisierung zu erfahren. Das gestrige Tagestief wurde ...

