DJ XETRA-SCHLUSS/DAX verteidigt Rally-Gewinne

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Dienstag überwiegend behauptet. Der DAX bröckelte nach nur geringen Schwankungen um knapp 3 auf 16.792 Punkte ab. Damit konnte er die jüngsten starken Rally-Gewinne verteidigen. Die US-Inflationsdaten für November brachten keine Impulse, sie fielen wie erwartet aus. Die Kerninflation ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise ist mit 4 Prozent immer noch vergleichsweise hoch. "Nun wartet der Markt auf die Sitzungen der US-Notenbank und der EZB", so ein Marktteilnehmer. Sie könnten am Mittwoch und Donnerstag darüber Aufschluss geben, ob die Spekulationen auf sinkende Leitzinsen im kommenden Jahr überzogen sind.

"Die Luft wird langsam dünner", so der Marktteilnehmer. Nach der Rally um über 2.200 Punkte in nur gut zwei Monaten sei der DAX überkauft. Das spreche eher für eine Verschnaufpause als für neue Rekorde, auch wenn der DAX am Vormittag mit 16.837 Punkten ein weiteres neues Allzeithoch markierte.

Zudem bleibt die Konjunktur mau. Der Maschinenbauverband VDMA hat die Prognose für die Produktion in der Branche im kommenden Jahr auf preisbereinigt minus 4 Prozent gesenkt von minus 2 Prozent bisher.

MTU leiden unter Triebwerksproblemen

Unternehmensmeldungen waren rar. Airbus gewannen 0,3 Prozent. Der Flugzeugbauer hat einen Auftrag über 100 Flugzeuge von der Leasingsfirma Avolon erhalten. Auf der Verliererseite stachen MTU mit einem Minus von 0,9 Prozent heraus. Händler sahen den Grund in Presseberichten, wonach die US-Flugaufsicht neue Wartungsregeln für die problembehafteten PW1100G-Triebwerke von Pratt & Whitney aufstellen wolle, an deren Programm MTU beteiligt ist.

Im DAX fielen außerdem Merck mit einer Abstufung der BNP Paribas auf "Neutral" um 2,5 Prozent. Auf der Gewinnerseite stachen Beiersdorf mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 135,05 Euro weit vorne, nachdem Jefferies das Kursziel auf 152 Euro erhöht hatte. Hannover Rück profitierten mit einem Plus von 2,1 Prozent von einem vergleichsweise optimistischen Ausblick, den der Versicherer auf dem Kapitalmarkttag veröffentlicht hat.

Positiv kamen die finalen Jahreszahlen von Carl Zeiss Meditec (+6,5%) an. Dass die Marge am unteren Rand der Prognosespanne erreicht wurde, dürfte nun hinreichend in der Aktie eingepreist sein, hieß es. Darüber hinaus wurde der Umsatz in allen Regionen solide gesteigert und Marktanteile gewonnen.

Oracle kein Thema für SAP

Keine Kursbremse für SAP sahen Händler in der negativen Reaktion bei Oracle auf die Quartalszahlen des US-Wettbewerbers. Die Erwartungen der Analysten an den Umsatz-Anstieg bei Oracle seien erneut zu hoch gewesen, kommentierte ein Händler. Bei Oracle laufe es etwas langsamer mit der Cloud-Entwicklung, was aber kein Zeichen einer schwachen Nachfrage von Unternehmensseite sei. Für SAP habe es daher keine Bedeutung, der Kurs veränderte sich wie der DAX so gut wie nicht.

