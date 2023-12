Hong Kong (ots/PRNewswire) -Mit der zweiten Tranche steigt die Kapitalaufnahme für Mocaverse auf insgesamt 31,88 Mio. USD für den Aufbau eines digitalen Identitäts- und Punktesystems für Spiele, Kultur und Unterhaltung im Web3Animoca Brands Corporation Limited ("Animoca Brands" oder "Unternehmen"), das Unternehmen, das die Entwicklung digitaler Eigentumsrechte für Spiele und das offene Metaverse fördert, gab heute eine zweite Finanzierungstranche in Höhe von 11.888.888 US-Dollar für Mocaverse bekannt, nachdem im September eine erste Investitionstranche in Höhe von 20 Mio. USD angekündigt worden war (siehe Mitteilung vom 11. September 2023).Zu den Teilnehmern dieser zweiten Finanzierungsrunde für Mocaverse gehören unter anderem Block1, OKX Ventures, Foresight Ventures, Polygon Ventures und Dapper Labs. Bei beiden Tranchen nahm Animoca Brands das Kapital durch die Ausgabe neuer Stammaktien zu einem Preis von 4,50 AUD je Aktie auf. Den Investoren jeder Runde gewährte das Unternehmen einen frei einsetzbaren Utility Token Warrant im Bezugsverhältnis von 1:1 US-Dollar.Die heute gemeldete Kapitalaufnahme betrachtet das Unternehmen als weitere Bestätigung der Vision von Mocaverse, sich als Vermittlungsinstanz für Web3-Kultur und -Unterhaltung zu etablieren, die einen nahtlosen Einstieg und nachhaltiges Wachstum für Web3-Projekte unterstützt. Um diese Vision auszugestalten, entwickelt Mocaverse das Web3 Frequent Player-Programm - ein Treuesystem, das auf Mocaverse-Treuepunkten ("Realm Points") basiert.Mocaverse wird als interoperable Meta-Erlebnisebene für Web3-Identität, -Social-Media und -Wachstum dienen. Die Nutzer von Mocaverse werden dazu befähigt, ihre eigene digitale Identität zu schaffen, Reputation zu erwerben sowie Realm Points zu sammeln und einzusetzen. Dazu müssen sie mit dem Ökosystem von Mocaverse interagieren, das mehr als 400 Portfoliounternehmen von Animoca Brands und ein Partnernetzwerk mit über 700 Millionen adressierbaren Nutzern verbindet.Die kürzlich vorgestellte Moca ID von Mocaverse dient als digitaler Reisepass und Gateway für Benutzer, um die Vorteile des Web3 Frequent Player-Programms von Mocaverse zu nutzen. Inhaber einer Moca ID können durch ihre Teilnahme und ihr Engagement im Mocaverse-Ökosystem Realm Points sammeln und diese einlösen, um einen exklusiven Zugang zu echten Vorteilen und Belohnungen von Mocaverse und Animoca Brands zu erhalten.Das Unternehmen betrachtet das Web3 Frequent Player-Programm von Mocaverse als ein uneingeschränktes, interoperables Treuesystem, das schrittweise dezentralisiert wird, um die Übernahme und Integration von Moca ID durch Drittunternehmen zu ermöglichen und so die Zugänglichkeit und das Wachstum des breiteren Ökosystems von Web3 zu fördern.Einzelheiten der Kapitalerhöhung Animoca Brands emittiert SAFEs (Simple Agreements for Future Equity) für verschiedene erfahrene und professionelle Investoren, um insgesamt 11.888.888 US-Dollar (etwa 18,14 Mio. AUD) zum Preis von 4,50 AUD je Aktie aufzunehmen. Nach sechs Monaten werden die SAFEs automatisch in Stammaktien umgewandelt. Die Zahl der neu auszugebenden Aktien richtet sich nach dem AUD-Wechselkurs in US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktion. Die Gesamtzahl der derzeit ausstehenden, vollständig eingezahlten Stammaktien des Unternehmens beträgt 1.910.074.127. In Verbindung mit der Kapitalerhöhung hat das Unternehmen den teilnehmenden Investoren einen frei einsetzbaren Utility Token Warrant (zum Nominalpreis) im Bezugsverhältnis von 1:1 US-Dollar mit 30-monatigem Vesting-Zeitplan gewährt.Informationen zu Animoca Brands Animoca Brands, ein Deloitte Tech Fast-Gewinner, Fortune Crypto 40-Unternehmen und eines der High Growth Companies Asia-Pacific 2023 der Financial Times, ist ein führendes Unternehmen im Web3-Segment, das Verbrauchern weltweit digitale Eigentumsrechte über die Blockchain bereitstellt und die Entwicklung des offenen Metaverse vorantreibt. Das Unternehmen entwickelt und veröffentlicht ein umfangreiches Portfolio an Produkten, darunter Originalspiele wie The Sandbox, PHANTOM GALAXIES, Life Beyond und Crazy Defense Heroes sowie Produkte, die auf beliebten Titeln aus der Welt des Sports und der Unterhaltung aufbauen, darunter The Walking Dead, die Power Rangers, MotoGP und Formula E. Dem Unternehmen gehören eine Reihe von Tochtergesellschaften an: The Sandbox,Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, Be., PIXELYNX, WePlay Media undGryfyn. Animoca Brands gehört zu den aktivsten Investoren im Web3-Bereich mit einem Portfolio von mehr als 400 Web3-Investitionen - direkt oder über Animoca Ventures, darunter Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games, Alien Worlds und viele mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.animocabrands.com. 