Leider scheint niemand Nel ASA über die laufende Jahresendrallye an der Börse in Kenntnis gesetzt zu haben. Die Aktie der Norweger hat noch immer mit einigem Verkaufsdruck zu kämpfen und Besserung scheint auch in dieser Woche nicht in Sicht zu sein. Wie gehabt richten sich die Blicke der Aktionäre bevorzugt nach unten.Anzeige:Am Montag segelte Nel ASA (NO0010081235) auf nur noch 0,63 Euro in die Tiefe und testete dort die vermutlich letzten Unterstützungen, bevor es in Richtung 52-Wochen-Tief bei 0,57 Euro gehen könnte. Leichte Zugewinne am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...