CHARM Therapeutics, ein 3D-Deep-Learning-Biotechnologieunternehmen zur Entdeckung und Entwicklung transformatorischer Arzneimittel, gab heute die Ernennungen von Sarah Skerratt, Ph.D. zum Chief Scientific Officer (CSO) und Laura Hare zum Chief People Officer and Head of Business Operations bekannt.

"Diese Aktualisierungen des Führungsteams markieren eine Übergangsphase für CHARM. Die Beförderung von Sarah Skerratt zum CSO ist ein Zeugnis für ihren außergewöhnlichen Beitrag zu unserer Pipeline und wir sind hocherfreut, Laura Hare willkommen heißen zu dürfen, deren Erfahrungsreichtum in unserer nächsten Wachstumsphase von entscheidender Bedeutung sein wird", so Laksh Aithani, Mitbegründer und CEO von CHARM Therapeutics.

Die Beförderung von Dr. Sarah Skerratt zum CSO erfolgt, während die Pipeline von CHARM unter ihrer Leitung und Kompetenz deutliche Fortschritte erzielt. Dr. Sarah Skerratt bringt ihre 20-jährige Erfahrung in der Arzneimittelforschung ein und ist eine Führungskraft mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte ihrer Ergebnisse von der Versuchsphase bis hin zu klinischen und unterschiedlichen therapeutischen Bereichen. Ihre langjährige Amtszeit umfasst leitende Positionen bei Merck Sharp Dohme, Vertex, Convergence/Biogen und Pfizer Inc., die ihren Ruf in der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung festigen. Sie ist eine ausgebildete Organikerin, hat einen Titel Ph.D. an der Universität Nottingham erworben und ihre Habilitationsstudien an der Stanford University als Fulbright-Gastwissenschaftlerin abgeschlossen.

Laura Hare tritt in das Unternehmen CHARM von F-star Therapeutics ein, wo sie eine Führungsposition als Senior Vice President of Corporate Operations and People bekleidete und die Organisation durch mehrere Transformationsphasen leitete von der frühen Arzneimittelentdeckung bis hin zu ihrer erfolgreichen Übernahme von invoX Pharma. Aufgrund einer 20-jährigen Erfahrung mit wachstumsstarken und Scale-up-Unternehmen sowohl in der Technologie als auch Biotechnologie wird ihre Erfahrung bei der Leitung des raschen Wachstums von CHARM und Förderung einer florierenden Arbeitsplatzkultur ausschlaggebend sein. Die Erfahrung von Laura Hare im Bereich Corporate Operations und im Personalwesen wird voraussichtlich eine bedeutende Rolle im Rahmen der Strategie und im Betriebsmanagement von CHARM spielen, da das Unternehmen weiter expandieren wird.

Über CHARM Therapeutics

CHARM Therapeutics entdeckt und entwickelt kleinmolekulare Arzneimittel gegen schwer zu behandelnde Zielmoleküle mithilfe seiner proprietären 3D-Deep-Learning-Plattform DragonFold. Mit Unterstützung des ersten Hochdurchsatz-Protein-Ligand-Co-Folding-Algorithmus und eines Weltklasse-Teams von Wissenschaftlern und Ingenieuren strebt CHARM danach, innovative Konzepte zur Verfügung zu stellen, um lebensverändernde Therapien für die Patienten zu erstellen.

Das in Cambridge und London ansässige Unternehmen CHARM hat bis heute Mittel in Höhe von 70 Millionen US-Dollar beschafft und baut ein interdisziplinäres und unternehmerisches Team auf, indem Führungskräfte auf dem Gebiet KI und im Bereich Biotechnologie miteinander vereint werden. Es wird von hochwertigen internationalen Investoren unterstützt, darunter OrbiMed, F-Prime Capital, General Catalyst, Khosla Ventures, Bristol Myers Squibb, NVIDIA und grep -vc. Weitere Informationen finden Sie unter www.charmtx.com

Contacts:

Laksh Aithani, Chief Executive Officer

CHARM Therapeutics

Tel.: +44 7933 185425

E-Mail: laksh@charmtx.com

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Jessica Hodgson, Chris Gardner

Tel.: +44 (0)20 3709 5700

E-Mail: charm@consilium-comms.com

Lauren Arnold

MacDougall Advisors

Tel.: 781-235-3060

E-Mail: larnold@macdougall.bio