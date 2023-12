Bielefeld (ots) -



Düsseldorf. Die Übertragung der Tariferhöhungen für die Landesbeschäftigten auf die Beamtenschaft in NRW ist für die schwarz-grüne Landesregierung mit gewaltigem finanziellen Aufwand verbunden. "Für die Laufzeit von 25 Monaten betragen die Kosten



für das Land insgesamt 4,75 Milliarden Euro", sagt NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Mittwochsausgabe). "Für das Haushaltsjahr 2024 sind es rund 1,75 Milliarden Euro. Der Rest steht 2025 an", so der Minister weiter. Optendrenk betont gegenüber dem Blatt: "Es war für uns klar, die Tarifergebnisse auf die Beamtenschaft zu übertragen." Die Landesregierung hatte dazu am Dienstagvormittag mit den Gewerkschaften verhandelt. "Wir haben ein sehr einvernehmliches Gespräch mit den Gewerkschaften geführt", so Optendrenk.



