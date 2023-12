Heidelberg (ots) -



Zwei Monate nach der Wahl wird der Regierungswechsel in Polen nun endlich vollzogen. Der Amtsantritt von Donald Tusk ist mit enormen Hoffnungen auf ein demokratischeres, moderneres und europafreundlicheres Polen verbunden. Doch einen umfassenden Wandel über Nacht wird es nicht geben. Denn die vergangenen zwei Monate haben auch deutlich gemacht, wie schwer die Aufgabe ist, die auf den neuen Ministerpräsidenten wartet. Die nationalkonservative PiS klammert sich mit allen Mitteln an die Macht. Sie stellt mit Andrzej Duda de facto den Präsidenten - der nicht einmal versucht, den Anschein von Neutralität zu erwecken. Zudem haben die Nationalkonservativen ihre Getreuen auch in der Justiz, den Medien und der Verwaltung platziert - die alles dafür tun werden, eine Abkehr von der Politik der PiS zu verhindern. Der politische Wandel in Polen wird daher ein Marathon, kein Sprint. Hinzu kommt, dass Tusks Koalition aus politisch zum Teil sehr unterschiedlichen Parteien besteht, die vor allem von der Gegnerschaft zur PiS zusammengehalten werden. Der neue Regierungschef braucht daher jede Unterstützung, die er kriegen kann - etwa aus Brüssel, wo über die Freigabe von Geldern entschieden wird. Denn Tusks Erfolg liegt nicht nur im Interesse Polens, sondern auch Europas.



Pressekontakt:



Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011



Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/5670890

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken