Der Palladiumpreis, ein wichtiger Indikator in der Edelmetallbranche, erlebt derzeit eine Phase intensiver Schwankungen. Am Dienstag, etwa um 17 Uhr, notierte der Preis bei 968 US-Dollar, was einen bemerkenswerten Anstieg von 1,9 % innerhalb von 24 Stunden markiert. Trotz dieses jüngsten Anstiegs verzeichnete Palladium über die letzten fünf Handelstage einen leichten Rückgang von 0,19 %.Marktentwicklung und technische AnalyseAnzeige:Nachdem der Preis für Palladium (TVC:PALLADIUM) kürzlich ein neues Tief erreicht hatte, ...

