© Foto: Sven Hoppe/dpa



Solides Produktionssystem und stabile Margen: Auch wenn man derzeit kaum etwas aus München hört, ist BMW für Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer immer noch einer der erfolgreichsten Hersteller der Welt. In Schlüsselmärkten wie China habe BMW mit einem Marktanteil von 33 Prozent eine starke Präsenz. Im Bereich der Elektromobilität passe sich BMW an, indem es von Hybridmodellen auf voll elektrische Fahrzeuge umsteigt und in Batterietechnologie investiere, so Dudenhöffer. Der Autobauer müsse weitere Innovationen in Vertrieb und bei den Finanzdienstleistungen vorantreiben, um im harten globalen Wettbewerb bestehen zu können. Trotz jüngster Schwankungen im Aktienkurs sieht Dudenhöffer Potenzial …