Unternehmen ausgezeichnet für seine Armis Centrix-Lösungen als führend in Technologie mit erheblichem Einfluss auf Kunden

Armis, das Asset-Intelligence-Cybersecurityunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass es von der Analystengruppe Quadrant Knowledge Solutions in drei 2023 SPARK Matrix Berichten für das Q4 2023 als führend ausgezeichnet wurde. Die Berichte: SPARK Matrix: Schwachstellen-Management, Q4 2023, SPARK Matrix: Operative Technologie (OT) Sicherheit, Q4 2023 und SPARK Matrix: Lösungen für verbundene medizinische Geräte, Q4 2023 platzieren drei Armis Centrix Lösungen als führend und mit erheblichem Einfluss auf den Kunden in den Bereichen Schwachstellen-Management, Operative Sicherheitstechnologie und Sicherheit von verbundenen medizinischen Geräten.

"Unsere führende Position in diesen drei Berichten zeigt unser Engagement für Innovation und den Erfolg unserer Kunden. Wir helfen Unternehmen, in Echtzeit ihre gesamte Angriffsfläche zu entdecken, zu schützen und zu verwalten," sagte Dana Gilboa, Chief Product Officer von Armis. "Besonders stolz sind wir darauf, dass Armis sowohl in Bezug auf Technologie als auch Einfluss auf den Kunden in allen drei Berichten als führend bezeichnet wurde. Wir möchten uns auch bei unseren Kunden bedanken, die sich die Zeit genommen haben, Quadrant Knowledge Solutions Auskunft über Armis zu geben."

Die SPARK Matrix Berichte analysierten drei der vier wichtigsten Lösungen von Armis: Schwachstellen-Management, OT/IoT Sicherheit und Sicherheit von medizinischen Geräten, die alle auf der Grundlage von Armis Centrixerstellt wurden, der Plattform für die Verwaltung von Cyber-Risiken von Armis.Die KI-unterstützte Plattform von Armis, Armis Centrix ist eine nahtlose, Cloud-basierte Plattform, die proaktiv alle Cyber-Asset-Risiken erkennt, Schwachstellen abschwächt, Bedrohungen blockiert und die gesamte Angriffsfläche schützt.

SPARK Matrix Berichte analysieren für eine technologische Kategorie das Angebot von Unternehmen sowie die Fähigkeiten der entsprechenden Produkte. Entscheidend sind das Produktangebot, der Marktanteil und die Zufriedenheit der Kunden über die Empfehlungen an CIOs und CISOs, damit diese gut durchdachte technische Entscheidungen fällen können.

So begründete Quadrant Knowledge Solutions in den Berichten, warum Armis ein Technologieführer ist:

Schwachstellen-Management - "Armis Centrix für die Priorisierung und Behebung von Schwachstellen überbrückt kritische Lücken in der Überwachung, die von anderen Tools, die Details wie Eigentümerschaft und Standort aggregieren, übersehen werden. So wird die Angriffsfläche vollständig ausgeleuchtet. Armis Centrix für die Priorisierung und Behebung von Schwachstellen bietet einen Gesamtüberblick über die Risiken und die Angriffsfläche des Nutzers. Die Plattform berücksichtigt auch den geschäftlichen Kontext und die Rolle von Assets, die für den Betrieb von entscheidender Bedeutung sind. Armis Centrix für die Priorisierung und Behebung von Schwachstellen hilft Unternehmen, die Angriffsfläche zu verringern, indem die Attribute von Geräten und überlagernde Bedrohungen in die Analyse eingehen."

- "Armis Centrix für die Priorisierung und Behebung von Schwachstellen überbrückt kritische Lücken in der Überwachung, die von anderen Tools, die Details wie Eigentümerschaft und Standort aggregieren, übersehen werden. So wird die Angriffsfläche vollständig ausgeleuchtet. Armis Centrix für die Priorisierung und Behebung von Schwachstellen bietet einen Gesamtüberblick über die Risiken und die Angriffsfläche des Nutzers. Die Plattform berücksichtigt auch den geschäftlichen Kontext und die Rolle von Assets, die für den Betrieb von entscheidender Bedeutung sind. Armis Centrix für die Priorisierung und Behebung von Schwachstellen hilft Unternehmen, die Angriffsfläche zu verringern, indem die Attribute von Geräten und überlagernde Bedrohungen in die Analyse eingehen." Sicherheit von operativer Technologie "Armis Centrix für OT/IoT-Sicherheit ermöglicht es Unternehmen, OT/IOT-Netzwerke und materielle Assets zu schützen, die Betriebszeit zu sichern und eine effektive und umfassende Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Sie wird betrieben von der KI-unterstützten Asset Intelligence Engine von Armis und kontrolliert, sichert, schützt und verwaltet zahlreiche Assets in Echtzeit. Die Cloud-basierte Plattform bekämpft proaktiv alle Cyber-Asset-Risiken, behebt Schwachstellen, blockiert Bedrohungen und schützt die gesamte Angriffsfläche. Armis für OT/IoT-Sicherheit kontrolliert alle OT-Assets sowie die OT/ICS-Netzwerke und -Umgebungen. So können Unternehmen die OT/IT-Konvergenz verwalten, die IT OT-Lücke überbrücken, die OT-Netzwerke schützen, die Verbindungen überwachen und das Verhalten nachverfolgen."

"Armis Centrix für OT/IoT-Sicherheit ermöglicht es Unternehmen, OT/IOT-Netzwerke und materielle Assets zu schützen, die Betriebszeit zu sichern und eine effektive und umfassende Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Sie wird betrieben von der KI-unterstützten Asset Intelligence Engine von Armis und kontrolliert, sichert, schützt und verwaltet zahlreiche Assets in Echtzeit. Die Cloud-basierte Plattform bekämpft proaktiv alle Cyber-Asset-Risiken, behebt Schwachstellen, blockiert Bedrohungen und schützt die gesamte Angriffsfläche. Armis für OT/IoT-Sicherheit kontrolliert alle OT-Assets sowie die OT/ICS-Netzwerke und -Umgebungen. So können Unternehmen die OT/IT-Konvergenz verwalten, die IT OT-Lücke überbrücken, die OT-Netzwerke schützen, die Verbindungen überwachen und das Verhalten nachverfolgen." Sicherheit von verbundenen medizinischen Geräten "Armis Centrix für die Sicherheit von medizinischen Geräten bietet in Echtzeit eine komplette Einsicht in medizinische Geräte, Informationen über die Gerätenutzung zwecks Steigerung der Effizienz, eine Bewertung der Risiken aufgrund von Schwachstellen, die Aufdeckung der Verletzung von geschützten Gesundheitsdaten (Protected Health Information PHI), die Erkennung und Behebung von Bedrohungen sowie die Automatisierung der Sicherheit von medizinischen Geräten. Das Produkt ist auch ausgestattet mit einer Asset Intelligence Engine mit mehr als 20 Millionen Geräteprofilen und der KI-gestützten Armis Standard Query."

Unter den folgenden Links erfahren Sie mehr über die Berichte von Quadrant Knowledge Solutions:

SPARK Matrix: Vulnerability Management, Q4 2023

SPARK Matrix: Operational Technology Security, Q4 2023

SPARK Matrix: Connected Medical Device Security, Q4 2023

Hier finden Sie unseren Blog: https://www.armis.com/blog/armis-is-named-a-leader-in-three-2023-quadrant-spark-matrix-reports/

Hier können Sie weitere Berichte über Armis Centrix lesen: https://www.armis.com/resources/?type=analyst-reports

Über Armis

Armis, das Asset-Intelligence-Cybersicherheitsunternehmen, schützt die gesamte Angriffsfläche und managt das Cyber-Risiko des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen kontinuierlich alle kritischen Assets sehen, schützen und verwalten. Armis sichert Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen, damit kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr sicher sind. Armis ist ein Privatunternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212138399/de/

Contacts:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com