Der Standort Toulouse gewährleistet eine schnelle Produktlieferung an regionale Kunden

PPG (NYSE:PPG) gab heute die Eröffnung eines 17 Millionen US-Dollar teuren Aerospace Application Support Center (ASC) in Toulouse, Frankreich, bekannt. Die Anlage bietet Abfüll- und Verpackungsmöglichkeiten für Luft- und Raumfahrtmaterialien, darunter Beschichtungen und Dichtstoffe für eine Vielzahl von Flugzeugen, sowie technischen Support und ein Labor. Der strategisch gewählte Standort von ASC Toulouse ermöglicht es dem Unternehmen, die Produktlieferzeiten für Luft- und Raumfahrtkunden in Südeuropa und Nordafrika zu verkürzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212606810/de/

PPG has opened a $17 million aerospace application support center in France that will ensure fast product delivery to regional customers. (Photo: Business Wire)

"PPG ist ein wichtiger Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie mit einer Reihe technologisch fortschrittlicher Produkte", sagte Francois Buehlmann, General Manager EMEA, Aerospace bei PPG. "Diese neue Anlage wird unsere Reaktionsfähigkeit und Kundendienstkapazitäten erheblich erhöhen und zugleich die Qualifizierung unserer einzigartigen Materialien zu einem früheren Zeitpunkt im Produktentwicklungszyklus ermöglichen."

Das ASC umfasst ein Labor für die Entwicklung von Luft- und Raumfahrtmaterialien, einen Farbmischbereich für Beschichtungen und eine Spritzkabine für praktische Übungen mit Farbanwendungen. Es beherbergt außerdem Abfülllinien für Ausbesserungssets, eine Inspektionszelle für Transparentfolien, maßgeschneiderte Verpackungsmöglichkeiten für Produkte von Drittanbietern, Ressourcen für das Chemikalienmanagement und ein Kundendienstzentrum. Es ist das 17. ASC des Unternehmens weltweit.

"Wir freuen uns, einen bequemen Zugang zu unseren Luft- und Raumfahrtprodukten und -dienstleistungen zu ermöglichen und gleichzeitig unsere Investitionen in Frankreich weiter auszubauen", sagte Dan Korte, PPG Senior Vice President, Aerospace. "Diese neue Anlage stärkt unsere globale Präsenz und unterstützt die Branche, während sich der weltweite Reiseverkehr weiter erholt."

Weitere Informationen zu PPGs Luft- und Raumfahrtprodukten finden Sie unter ppgaerospace.com.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE: PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit 140 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um den richtigen Weg nach vorne zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 70 Ländern tätig und innovativ und verzeichneten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen Kunden in den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie- und Transportmärkte sowie Aftermarkets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ppg.com.

Das PPG Logo und We protect and beautify the world Das PPG-Logo und "We protect and beautify the world" sind eingetragene Marken von PPG Industries Ohio, Inc.

KATEGORIE Luft- und Raumfahrt

