The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.12.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2023

.

ISIN Name

CA4433003064 H2O INNOVATION INC.

CA45251C2031 IMINING TECHNOLOGIES INC.

IE00BFWXDW46 FT ICAV-FR.EUR.EQ.ETF EOD

LU0341736568 Goldman Sachs Asset Management B.V.

LU0546688564 Goldman Sachs Asset Management B.V.

