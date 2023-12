Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Begriff "passives Einkommen" hat seit dem Aufkommen sogenannter "Finfluencer" (Finanz-Influencer) in den Sozialen Medien rasant an Popularität gewonnen. Immer mehr, vor allem junge Menschen, träumen davon, Geld für sich arbeiten zu lassen und so das Gefühl finanzieller Freiheit zu erleben. So kommt es, dass der mittlerweile...

Den vollständigen Artikel lesen ...