Wie Panda Biotech heute mitteilte, wurden die Bauarbeiten abgeschlossen und seine Panda High Plains Hemp Gin ("Panda Hemp Gin") zu Beginn des vierten Quartals in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme markiert die letzte Phase vor dem Start des kommerziellen Betriebs der 500.000 Quadratmeter großen Anlage in Wichita Falls, US-Bundesstaat Texas, im ersten Quartal 2024. Die Panda Hemp Gin wird 10 Tonnen Industriehanf pro Stunde verarbeiten, um Fasern in Textilqualität, Schäben, Kurzfaser-Schäben-Mischungen sowie ein nährstoffreiches Nebenprodukt herzustellen, das pelletiert wird. Die Anlage wird voraussichtlich das größte Hanfverarbeitungszentrum der westlichen Hemisphäre und eines der größten weltweit sein.

"Jeder Abschnitt der Panda Hemp Gin-Produktionslinie einschließlich der drei Meilen pneumatischer Überkopfleitungen, Raffination, Mischung, mechanischer Baumwollisierung, Abpackung und Lagerung von Hanfschäben, Ballenpressung und mehr muss einzeln gestartet, überprüft, ausbalanciert und in Betrieb genommen werden", erklärt Scott Evans, Executive Vice President bei Panda Biotech. "Derzeit werden alle Geräte einzeln ans Netz angeschlossen, um sie offiziell in Betrieb nehmen zu können."

Technik und Produktionsprozess von Panda Hemp Gin werden ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben und wurden von der Mid-South Engineering Company gemäß den Green Bond Principles der International Capital Market Association als umweltfreundlich zertifiziert. Panda Biotech kooperiert außerdem mit Oritain, einem Unternehmen, das eine wissenschaftliche Rückverfolgbarkeit ermöglicht, um einen garantiert rückverfolgbaren Hanf auf den Markt zu bringen, der zu 100 Prozent in den USA angebaut wird.

Darüber hinaus schließt Panda Biotech aktiv Verträge mit Erzeugern ab, um den Hanf für die Vegetationsperiode 2024 anzubauen, und kauft bereits geerntete oder verarbeitete Hanffasern. Kürzlich hat das Unternehmen ein einzigartiges Pay-to-Grow-Programm für Produzenten vorgestellt, die mit dem Anbau von Panda-Hanf beginnen möchten. Neben garantierten Vorabzahlungen und agronomischer Unterstützung erhalten die Panda-Produzenten zudem kostenlos getestetes und bewährtes Saatgut. Dies mindert die Risiken für die Produzenten und demonstriert das Engagement und Versprechen von Panda gegenüber den Landwirten. Die Vorteile des Hanfanbaus sind erheblich. Der Hanf ist eine hervorragende Fruchtfolgepflanze, die den Boden verbessert und eine wettbewerbsfähige Gewinnspanne bietet. Um mehr zu erfahren, nutzen Sie bitte das Anfrageformular für Produzenten unter pandabiotech.com.

ÜBER PANDA BIOTECH

Das in Dallas, US-Bundesstaat Texas, ansässige Privatunternehmen Panda Biotech, LLC ist ein Vorreiter in der aufstrebenden Industriehanffaser- und Zelluloseindustrie in den USA. Die Unternehmensführung von Panda Biotech besitzt umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb großer Infrastrukturanlagen im Bereich der sauberen Energie. Sie haben 22 Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 12 Milliarden US-Dollar entwickelt. Das Unternehmen entwickelt derzeit groß angelegte Anlagen zur industriellen Hanfgewinnung. Das erste Projekt von Panda, die Panda High Plains Hemp Gin LLC (Panda Hemp Gin), ist eine Partnerschaft mit Aka-Ag, LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Southern Ute Indian Tribe Growth Fund. Die Anlage befindet sich in Wichita Falls, US-Bundesstaat Texas, und wird die größte Hanfverarbeitungsanlage in der westlichen Hemisphäre sein. Für weitere Informationen besuchen Sie www.pandabiotech.com und @pandabiotech auf Instagram, Twitter oder LinkedIn.

