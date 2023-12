BYDs Teilnahme an der COP28 zeigt die globale Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit

BYD präsentierte auf der COP28 sein jahrzehntelanges Engagement für die Nachhaltigkeit von Belt Road.

BYDs innovative ökologische Projekte, der Zero-Carbon Industrial Campus, SkyRail und SkyShuttle haben Anerkennung gefunden

BYD, der weltweit führende Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs) und Hochleistungsbatterien, hat auf der 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai (VAE), die vom 30. November bis zum 12. Dezember stattfand, seinen wirkungsvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung vorgestellt. Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto "Unite, Act, Deliver" und konzentriert sich auf die Förderung der internationalen Zusammenarbeit zur Bewältigung der dringenden Herausforderungen des Klimawandels.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212743442/de/

Michael Shu, Managing Director of BYD Europe, gave remarks at COP28 (Photo: Business Wire)

Am 8. Dezember nahm Michael Shu, Geschäftsführer von BYD Europe, an der Konferenz teil und hielt eine überzeugende Rede bei der Nebenveranstaltung des China-Pavillons, in der er die umweltfreundlichen Praktiken im Rahmen von Chinas Belt and Road Initiative beleuchtete. Auf der Grundlage der umfangreichen Erfahrungen, die BYD bei der aktiven Mitwirkung an der Initiative gesammelt hat, gab Michael Shu Einblicke in die Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen für neue Energietechnologien entlang des "Belt and Road".

Michael Shu betonte die integrale Rolle von BYD bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft: "Vor einem Jahrzehnt hat BYD als Reaktion auf die Initiative einen offenen und kooperativen Ansatz gewählt und seine Präsenz entlang der Route schrittweise ausgebaut. Unsere transformative Reise, die sich von der globalen Produkt- und Technologiedurchdringung bis hin zur Vorreiterrolle bei der Umstellung auf grüne Energie erstreckt, veranschaulicht anschaulich unser unerschütterliches Engagement für die Förderung von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in den Belt and Road Regionen."

Als konsequenter Verfechter ökologischer Innovationen setzt sich BYD mit grünen Lösungen und konkreten Maßnahmen aktiv für den Klimaschutz ein. In einem bahnbrechenden Schritt hat BYD im vergangenen Jahr als erster Automobilhersteller der Welt die Produktion von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eingestellt und damit einen revolutionären Wandel in der Branche eingeleitet. BYDs einzigartige Vorteile im Bereich der neuen Energien wurden durch die Einrichtung des ersten Zero-Carbon Industrial Campus für eine chinesische Automobilmarke an seinem globalen Hauptsitz in Shenzhen weiter unter Beweis gestellt. Die Auszeichnung von BYDs Zero-Carbon Industrial Campus, SkyRail und SkyShuttle unter den zehn vorbildlichsten kohlenstoffarmen Initiativen in Shenzhen auf der China Pavilion's Shenzhen Session am 5. Dezember unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens bei nachhaltigen Praktiken.

Während der COP28 kündigte BYD auch offiziell eine Zusammenarbeit mit der Lateinamerikanischen Energieorganisation (OLADE) an, die darauf abzielt, gemeinsam die Elektromobilität und die Energiewende in den 27 Mitgliedsländern Lateinamerikas und der Karibik voranzutreiben. Diese strategische Initiative bekräftigt das Engagement von BYD, die globale grüne Transformation voranzutreiben.

Darüber hinaus sorgten die vollelektrischen Produkte von BYD, darunter BYD HAN, BYD ATTO 3 und reine Elektrobusse, während der gesamten Konferenz in der Expo City Dubai für einen kohlenstofffreien Transport und entsprachen damit den Zielen der COP28 für einen kohlenstofffreien Transport.

Mit Blick auf die Zukunft hält BYD an seiner Vision fest, die Erde um 1°C abzukühlen, und wird weiterhin eine entscheidende Rolle als weltweit führender Anbieter von Fahrzeugen mit neuen Energien spielen. Das Unternehmen wird auch in Zukunft zukunftsweisende Strategien und innovative Technologien einsetzen, um die globale Branche für Fahrzeuge mit neuen Energien anzuführen. Dabei wird es seinem Ziel treu bleiben, einen noch größeren Beitrag zur weltweiten nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und zum Umweltschutz zu leisten.

Über BYD

BYD ist ein multinationales Hightech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. BYD wurde 1995 als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet und verfügt heute über ein breit gefächertes Geschäftsfeld, das die Bereiche Automobile, Schienenverkehr, neue Energien und Elektronik mit über 30 Industrieparks in China, den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Brasilien, Ungarn und Indien umfasst. Von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zu den Anwendungen widmet sich BYD der Bereitstellung emissionsfreier Energielösungen, die die weltweite Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Die Präsenz der Fahrzeuge mit neuer Energie erstreckt sich mittlerweile auf 6 Kontinente, über 70 Länder und Regionen und mehr als 400 Städte. Das an den Börsen von Hongkong und Shenzhen notierte Unternehmen ist als Fortune Global 500-Unternehmen bekannt, das Innovationen für eine grünere Welt liefert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bydglobal.com.

Über BYD Auto

BYD Auto wurde 2003 gegründet und ist die Automobil-Tochtergesellschaft von BYD, einem multinationalen High-Tech-Unternehmen, das sich der Nutzung von technologischen Innovationen für ein besseres Leben verschrieben hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von reinen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen, um den umweltfreundlichen Wandel des globalen Transportsektors zu beschleunigen. Es beherrscht die Kerntechnologien der gesamten industriellen Kette von Fahrzeugen mit neuer Energie, wie z. B. Batterien, Elektromotoren, elektronische Steuergeräte und Halbleiter in Automobilqualität. Es hat in den letzten Jahren bedeutende technologische Fortschritte erlebt, darunter die Blade Battery, die DM-i Super Hybrid Technologie, die e Platform 3.0, die CTB Technologie, die e4 Platform, das BYD DiSus Intelligent Body Control System und das DMO Super Hybrid System. Das Unternehmen ist der erste Automobilhersteller der Welt, der die Produktion fossil betriebener Fahrzeuge mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge eingestellt hat, und steht seit 10 Jahren in Folge an der Spitze der Verkäufe von Personenkraftwagen mit neuer Energie in China.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212743442/de/

Contacts:

Asien-Pazifik: Liya Huang,liya.huang@byd.com Tel: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com Tel: +31-102070888

Nordamerika: Frank Girardot, frank.girardot@byd.com Tel: +1 213 245 6503

Lateinamerika: José Miranda, jose.miranda@byd.com Tel: +56 9 96443906

Brasilien: Pablo Toledo, pablo.toledo@byd.com Tel: +19 3514 2554

Naher Osten und Afrika: Nikki Li, meapr1@byd.com Tel: +86-755-8988-8888-62319