H1 GJ24 EBITDA von INR 43.688 Cr (USD 5,3 Milliarden), plus 47 im Vergleich zum Vorjahr bis dato höchster Zuwachs in einem Halbjahr

Kerngeschäft Infrastruktur, das gut vorhersehbar, stabil und auf Jahrzehnte ausgelegt ist, trägt mit 86 zum Gesamt-EBITDA bei

Zwölf-Monats-EBITDA prognostiziert auf Rs 71.253 Cr (USD 8,6 Milliarden), ungefähr das Dreifache des GJ19 EBITDAs

Verbesserung der Liquidität: bis dato höchste Bar- und liquide Mittel von Rs 45.895 Cr (USD 5,5 Milliarden)

Adani Portfolio hat heute die Halbjahreszahlen bekannt gegeben. Das integrierte Geschäftsportfolio, das sich auf den Ausbau der indischen Infrastruktur konzentriert, hat in allen Bereichen ausgezeichnet abgeschnitten. Die Cash Flows aus diesen Geschäftsbereichen sind die Grundlage für zukünftiges Wachstum.

"Die Inkubation mit Flughäfen, grünem Wasserstoff und anderen derartigen Assets wächst stark und macht mittlerweile 8 des Portfolio-EBITDAs aus," sagte Jugeshinder (Robbie) Singh, Group CFO. "Das Portfolio hat sich im Laufe der Zeit bewährt und wächst enorm trotz der ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Lage und sonstiger Herausforderungen."

H1 GJ24 Highlights:

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2024 erbrachte das Adani Portfolio von Unternehmen eine stabile wirtschaftliche Leistung und verbesserte weiterhin seine Bonität.

Finanzielle Highlights:

Während des Zeitraums belief sich das EBITDA des Portfolios auf Rs 43.688 Cr (USD 5,3 Milliardenbillion), im Jahresvergleich ein Plus von 47 %. Dieses Wachstum übersteigt die Vorhersage der fünfjährigen Compound Annual Growth Rate (CAGR) von 26,3%.

Es ist bemerkenswert, dass das H1 GJ24 EBITDA das EBITDA des gesamten GJ22 übersteigt. Darüber hinaus liegt die Vorhersage für das Zwölfmonats-EBITDA um fast das Dreifache über dem GJ19 EBITDA.

Das Wachstum wurde getrieben von der beeindruckenden Leistung des Kerngeschäfts Infrastruktur, das im Jahresvergleich um 52 auf INR 37.379 Cr (USD 4,5 Mrd) wuchs und 86 des gesamten EBITDA ausmachte. Dieser Geschäftszweig umfasst die Versorger (Adani Green Energy, Adani Energy Solutions, Adani Power und Adani Total Gas), Transport (Adani Ports SEZ) sowie sonstige Infrastruktur (die unter Adani Enterprises zusammengefasst werden grüner Wasserstoff mit Produktion, Flughäfen und Straßen). Die Expansion spiegelt das fokussierte Investment des Portfolios in die Entwicklung der Infrastruktur wider, was zu entsprechenden Ergebnissen führt. Die Initiativen von AEL, das Infrastruktur-Portfolio auszuweiten, sind im Einklang mit der stabilen und nachhaltigen Nachfrage nach derartigen Angeboten in Indien und anderen Regionen.

Wichtige geschäftliche Highlights:

Die Inkubation unter Adani Enterprises entwickelt sich weiterhin gut, wobei die Assets 8 des gesamten EBITDA ausmachen. Das aufkommende Geschäft mit kostengünstigem grünen Wasserstoff für die Produktion trug im Jahresvergleich mit 212 zum Umsatzwachstum bei und 10x zur Steigerung des EBITDA. Das Geschäft mit Flughäfen unter Adani Enterprises verzeichnete im Jahresvergleich ein 29 %iges Wachstum in der ersten Jahreshälfte und führte zu einem Umsatzwachstum von 42 %.

Die Sparte Zement (Ambuja ACC) verzeichnet fortlaufend Kosten- und operative Synergieeffekte innerhalb des Portfolios. Zum Beispiel verdoppelte sich das H1 GJ24 EBITDA für diese Sparte im Jahresvergleich bei einem einstelligen Volumenwachstum.

Das Geschäft mit Erneuerbaren unter Adani Green Energy verzeichnete im Jahresvergleich ein EBITDA-Wachstum von beeindruckenden 76 und erreichte damit zum ersten Mal einen Meilenstein von EBITDA in Höhe von INR 8.325 Cr (USD 1 Milliarde) auf einer Basis von zwölf Monaten.

Ein weiterer Meilenstein ist im Transportwesen unter Adani Ports SEZ zu verzeichnen. Das inländische Cargo-Volumen überstieg zum ersten Mal innerhalb von sechs Monaten 200 MMT. Damit stieg das Geschäftsvolumen des Hafens um das Zweifache des Cargovolumens in Indien.

Über das Adani Portfolio

Das Adani Portfolio hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad. Es ist das größte und am schnellsten wachsende Portfolio von unterschiedlichen Unternehmen in Indien. Es umfasst Logistik (Seehäfen, Flughäfen, Logistik, Transport und Eisenbahn), Ressourcen, Elektrizitätserzeugung und Vertrieb, erneuerbare Energie, Gas und Infrastruktur, Agro (Rohstoffe, Speiseöl, Produktion von Lebensmittelns, Tiefkühlung und Gtreidesilos), Immobilien, Infrastruktur für öffentliches Transportwesen, Verbraucherfinanzen und Verteidigung sowie sonsstige Sektoren. Adani verdankt seinen Ruf als erfolgreiches, führendes Unternehmen seiner Philosophie des Aufbaus der Nation und des Wachstums durch gute Taten ein Leitprinzip für nachhaltiges Wachstum. Die Gruppe fühlt sich dem Umweltschutz und der Förderung von Kommunen durch CSR-Programme verpflichtet und basiert ihr Handeln auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit, Diversität und gemeinsamer Werte. Weitere Informationen finden Sie unter: www.adani.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212141193/de/

Contacts:

Medienanfragen bitte an: Roy Paul; roy.paul@adani.com