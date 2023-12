Der Softwarekonzern Oracle hat die Anleger mit seinen jüngsten Quartalszahlen am Montag nach US-Börsenschluss herbe enttäuscht. Die Quittung folgt prompt: Am Dienstag verliert der SAP-Rivale zweistellig an Wert. Analysten zeigen sich besorgt über das ausbleibende Wachstum, insbesondere in der Cloud-Sparte des Softwaregiganten.Besonders hart traf es im Q2 Oracles Cloud-Sparte, die zum zweiten Mal ...

