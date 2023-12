RIAD, Saudi-Arabien, Dec. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf einer Pressekonferenz hat das Ministerium für Industrie und Bodenschätze (MIM) heute Einzelheiten zur dritten Ausgabe des Future Minerals Forum (FMF) bekanntgegeben, das vom 9. bis 11. Januar im King Abdulaziz International Conference Center in Riad stattfinden wird.



Der stellvertretende Minister für Bergbauangelegenheiten, Khalid Al-Mudaifer, sprach auf der Konferenz und freute sich auf weitere Errungenschaften des Ministeriellen Runden Tisches und des FMF 2024. Bei früheren Ausgaben nahmen an beiden Plattformen Minister und eine führende Gruppe internationaler Redner teil, um Themen anzusprechen und Worten Taten folgen zu lassen.

Der Vizeminister sprach über die einzigartige Rolle des FMF als Gastgeber des einzigen ministeriellen Rundtischgesprächs dieser Art in der Branche. Er sagte: "Es ist uns gelungen, dieses Treffen zu einer strategischen und einflussreichen Plattform zu machen, die von Regierungen geleitet wird und vielen Ländern und offiziellen Organisationen eine Stimme gibt."

Mehr als 70 Länder werden durch Minister und hochrangige Beamte beim Minister-Rundtisch am 9. Januar vertreten sein. Zum ersten Mal wird gleichzeitig mit dem Runden Tisch ein Treffen der Leiter der Geologischen Dienste stattfinden, so dass die Institutionen die Möglichkeit haben, wichtige Fragen zu Mineralien in der Superregion zu diskutieren.

Im Anschluss an den Runden Tisch werden 250 Hauptredner an 75 Sitzungen während des zweitägigen Forums teilnehmen. Etwa 90 % von ihnen sind CEOs einiger der größten Unternehmen des Sektors.

"Wir haben das FMF ins Leben gerufen, um die Umsetzung der Energiewende zu unterstützen und verantwortungsvolle, widerstandsfähige Wertschöpfungsketten für Mineralien in der Superregion Afrika, West- und Zentralasien zu schaffen. Letzte Woche haben wir an der COP teilgenommen und eine einfache Botschaft übermittelt: Ohne Mineralien kann es keine Energiewende geben", fügte Al-Mudaifer hinzu.

Auf der Konferenz wurde die führende Rolle des Königreichs bei der Versorgung der Welt mit Energie hervorgehoben und seine derzeitige bedeutende Rolle bei der Unterstützung der Entwicklung von widerstandsfähigen Wertschöpfungsketten zur Bereitstellung sauberer Energielösungen. Das Königreich hat das Potenzial, ein internationales Drehkreuz für die Produktion und Verarbeitung von grünen Mineralien zu werden. Dies wird von der Manara Minerals Company unterstützt, die weltweit in Bergbauanlagen investiert, um die Flexibilität der globalen Lieferketten zu erhöhen und die Energiewende zu beschleunigen.

Eine vollständige Liste der Redner und weitere Informationen über das FMF 2024 finden Sie unter https://www.futuremineralsforum.com/conference-speakers/ .