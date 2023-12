Steigende Trends für 2024 in den Bereichen Gesundheit und Fitness prognostiziert; einschließlich der zunehmenden Popularität von Erholungsmethoden wie Eisbädern und Rotlichttherapie, Änderungen der Alkoholkonsumgewohnheiten und mehr

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistung, hat heute sein jährliches Year in Review veröffentlicht. Darin wird aufgezeigt, wie die Mitglieder ihre gesunden Obsessionen im Jahr 2023 freigesetzt haben, und es werden Gesundheits- und Wellness-Muster für 2024 identifiziert. Die WHOOP-Community hat ihr Engagement für ihre allgemeine Gesundheit und Fitness erhöht und unschätzbare Erkenntnisse über Schlaf, Belastung, Erholung und Stress gewonnen. WHOOP macht aus einem dynamischen Verständnis des Körpers eine gesunde Besessenheit, die durch seine neuesten Innovationen wie Stress Monitor, Strength Trainer und WHOOP Coach ermöglicht wird.

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass sich die größten Trends im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden auf eine Änderung des Lebensstils konzentrieren, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren. Von Veränderungen beim Alkoholkonsum bis hin zu neuen Erholungsmethoden wie Eisbädern und Rotlichttherapie 2023 gab es einen Zustrom von zirkadianen, ernährungsbedingten, lebensverlängernden und gesundheitsfördernden Gewohnheiten. WHOOP-Daten zeigen, dass selbst kleinste Verhaltensänderungen große Auswirkungen auf Körper und Geist haben können.

"Year in Review ist eine unserer Lieblingsfunktionen, die wir jedes Jahr einführen", sagt Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Es ist eine wichtige Möglichkeit, die Leistungen unserer Mitglieder zu feiern und über die sich verändernden Trends in der Welt nachzudenken."

Erholung Der beste neue Kick kommt von Eisbädern, nicht von Schnaps.

Der Alkoholkonsum ist rückläufig.

WHOOP-Mitglieder konsumierten im Jahr 2023 seltener Alkohol, aber wenn sie es taten, dann mehr, nämlich durchschnittlich drei Getränke in einem Durchgang. Eisbäder zur Erholung erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie den Muskelkater nach intensiven Trainingseinheiten verringern, die Erholung durch die Verengung der Blutgefäße unterstützen und die Stoffwechselaktivität verringern können. Sie können auch Endorphine freisetzen, die Stimmung und Energie verbessern können.

zur Erholung erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da sie den Muskelkater nach intensiven Trainingseinheiten verringern, die Erholung durch die Verengung der Blutgefäße unterstützen und die Stoffwechselaktivität verringern können. Sie können auch Endorphine freisetzen, die Stimmung und Energie verbessern können. Die Rotlichttherapie war auch bei der WHOOP-Gemeinschaft sehr beliebt und trägt zur Erholung bei, da man glaubt, dass rotes Licht die Produktion von Melatonin steigern kann, was letztlich den Schlaf verbessert.

war auch bei der WHOOP-Gemeinschaft sehr beliebt und trägt zur Erholung bei, da man glaubt, dass rotes Licht die Produktion von Melatonin steigern kann, was letztlich den Schlaf verbessert. Eine starke Erholung ist einfach . Es besteht keine Notwendigkeit für aufwendige Erholungsroutinen oder die neuesten Gadgets. Zu den Verhaltensweisen, die der Genesung in diesem Jahr geholfen haben, gehören eine gute Schlafleistung, der Konsum von Koffein und die Einführung konsequenter Aufwachzeiten. Verhaltensweisen, die die Genesung behindern, sind Alkoholkonsum, Fieber oder übermäßige Anstrengung.

. Es besteht keine Notwendigkeit für aufwendige Erholungsroutinen oder die neuesten Gadgets. Zu den Verhaltensweisen, die der Genesung in diesem Jahr geholfen haben, gehören eine gute Schlafleistung, der Konsum von Koffein und die Einführung konsequenter Aufwachzeiten. Verhaltensweisen, die die Genesung behindern, sind Alkoholkonsum, Fieber oder übermäßige Anstrengung. Sex und Erholung: Sexuelle Aktivität kann zur Erholung beitragen, indem sie durch die Freisetzung von Endorphinen und Oxytocin Stress abbaut. Dies kann dazu beitragen, den Cortisolspiegel zu senken und die Entspannung zu fördern, was möglicherweise zu besseren Erholungsergebnissen führt. Die Länder, in denen die WHOOP-Mitglieder im Jahr 2023 den meisten Sex hatten: USA., Australien, Kanada, Dänemark, Niederlande Innerhalb der USA sind die Staaten, in denen die Mitglieder am meisten Sex haben: Utah, Oklahoma, Alabama, Idaho, Nevada

Sexuelle Aktivität kann zur Erholung beitragen, indem sie durch die Freisetzung von Endorphinen und Oxytocin Stress abbaut. Dies kann dazu beitragen, den Cortisolspiegel zu senken und die Entspannung zu fördern, was möglicherweise zu besseren Erholungsergebnissen führt. Stress kann sich negativ auf die Erholung auswirken, indem er die Ruheherzfrequenz (RHR) erhöht und die Herzfrequenzvariabilität (HRV) verringert, Schlüsselindikatoren, die WHOOP zur Berechnung des Erholungswertes verwendet. Modalitäten wie Atemübungen und Meditation sind die wichtigsten Methoden zur Stressbewältigung der WHOOP-Mitglieder in diesem Jahr.

Schlafhygiene weniger kann mehr sein, wenn die Qualität verbessert wird.

Im Jahr 2023 haben die WHOOP-Mitglieder zwar nicht mehr Schlaf bekommen, aber sie haben Wege gefunden, besser zu schlafen.

Mehr als die Hälfte der WHOOP-Mitglieder (52 %) haben den WHOOP Coach für individuelle Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Schlafqualität in Anspruch genommen.

An den Tagen, an denen die Mitglieder das morgendliche Sonnenlicht bekamen, war ihre Schlafkonsistenz höher und sie bekamen mehr Schlaf, im Durchschnitt 14 Minuten mehr pro Woche.

Wenn die Mitglieder bei Tageslicht aßen (alle Mahlzeiten bei Tageslicht einnahmen), war ihre Schlafkonsistenz ebenfalls höher als an den Tagen, an denen sie dies nicht taten, und sie erreichten eine bessere Schlafqualität, im Durchschnitt 42 Minuten mehr pro Woche.

Im Durchschnitt erreichten die WHOOP-Mitglieder weltweit folgende Schlafergebnisse : Durchschnittlicher erholsamer Schlaf: 40 Durchschnittliche Schlafstunden: 7 Durchschnittliche Schlafeffizienz: 89

: Frühaufsteher und Nachteulen Durchschnittliche Schlafens- und Aufwachzeit nach Land: Früheste Schlafenszeit: Australien 22:46 Uhr, späteste Katar 1:50 Uhr. Früheste Aufwachzeit: Südafrika 6:40 Uhr, zuletzt Katar 9:38 Uhr.

Durchschnittliche Schlafens- und Aufwachzeit nach Land: Schlaf ist kulturell bedingt: Die Stadt, die niemals schläft, ist Dubai aber auch an Orten, die für ihr Nachtleben bekannt sind, ist der Schlaf schlecht (Las Vegas, NV; Miami, FL)



Belastung Optimierung der Fitness geht über das Fitnessstudio hinaus

Wenn es darum geht, die Leistung bei Belastung und Aktivität zu steigern, spielt die richtige Ernährung eine entscheidende Rolle.

Die obersten 1 der Mitglieder mit hoher Belastung (definiert als die Mitglieder mit der höchsten durchschnittlichen Belastung) ernähren sich häufiger vegetarisch, vegan und koscher als andere. Diese Mitglieder sind im Durchschnitt 45 Jahre alt.

(definiert als die Mitglieder mit der höchsten durchschnittlichen Belastung) ernähren sich häufiger vegetarisch, vegan und koscher als andere. Diese Mitglieder sind im Durchschnitt 45 Jahre alt. WHOOP-Mitglieder gaben an, mehr Kreatin (+41 %) als Teil ihrer Nahrungsergänzung einzunehmen. Auch der Eiweißkonsum wurde im Jahr 2023 gesteigert (+38 %).

Aktivitäten mit Mehrzwecknutzen werden immer beliebter.

Rucking zielt auf ein Zone 2-Training ab, das bei 60-70 der maximalen Herzfrequenz durchgeführt wird und es dem Körper ermöglicht, eine aerobe Basis aufzubauen, die Ausdauer zu verbessern, die Fitness zu optimieren und Leistungssteigerungen freizusetzen. In der Regel wird es im Freien durchgeführt, wo die Mitglieder auch von der Sonne profitieren.

das bei 60-70 der maximalen Herzfrequenz durchgeführt wird und es dem Körper ermöglicht, eine aerobe Basis aufzubauen, die Ausdauer zu verbessern, die Fitness zu optimieren und Leistungssteigerungen freizusetzen. In der Regel wird es im Freien durchgeführt, wo die Mitglieder auch von der Sonne profitieren. Freizeitaktivitäten sind auf dem Vormarsch, da die Menschen Spaß an Teamfitness haben. Zu den Sportarten, die im Jahr 2023 stark angenommen wurden, gehören Pickleball, Fußball, Cricket, Rugby und Paddle-Tennis.

Die neuesten Gesundheitsbotschafter sind keine Sportler sie sind Performer

Auch die Leistung auf der Bühne hat 2023 zugenommen : 19 mehr WHOOP-Mitglieder haben sie im Vergleich zum Vorjahr als Belastungsaktivität eingetragen. Viele der weltbesten Künstler verlassen sich auf WHOOP, um gesündere Gewohnheiten zu wählen, ihren Schlaf zu optimieren und ihre Reisepläne zu optimieren, um in Bestform zu sein, darunter auch der Plattenproduzent, Songwriter und DJ Zedd.

: 19 mehr WHOOP-Mitglieder haben sie im Vergleich zum Vorjahr als Belastungsaktivität eingetragen.

"Unsere Community hat 2023 viel erreicht, und wir sind zuversichtlich, dass WHOOP ihren Mitgliedern helfen wird, im nächsten Jahr noch mehr zu erreichen", sagte Ahmed. "Diese Funktion kommt zu einem perfekten Zeitpunkt, da unsere Mitglieder über ihre Ziele nachdenken und sich darauf vorbereiten, das Jahr 2024 mit neuen Ambitionen zu beginnen. WHOOP wird Ihnen dabei helfen."

Um Year in Review der WHOOP-Community aufzurufen und zu lesen, besuchen Sie: whoop.com/2023-year-in-review. Individuelle, personalisierte Year in Review-Berichte werden für Mitglieder in der WHOOP-App verfügbar sein.

