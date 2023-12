Der amerikanischer Versorger Essential Utilities Inc. (ISIN: US29670G1022, NYSE: WTRG) wird den Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,3071 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2024 (Record date: 9. Februar 2024). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,2284 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,59 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,45 ...

