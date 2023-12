Das Währungspaar US-Dollar (USD) zum japanischen Yen (JPY) hat vor wenigen Wochen eine langfristig entscheidende Schlüsselstelle erreicht und ist an diesem Ort zunächst zur Unterseite abgeprallt. Die gesamte Aufwärtsbewegung seit Beginn dieses Jahres präsentiert sich jedoch in einem fünfwelligen Konstrukt, was bereits erste Hinweise auf die weitere mittelfristige Entwicklung liefert. Dass immer mehr Anleger wieder in Richtung Japan blicken und dort ...

