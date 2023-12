ABO Wind - eine Gesellschaft, die für die Energiewende steht. Ein Nachhaltigkeitswert, dessen Bewertung bereits ein Stück Zukunft enthält. Oder enthielt? Seit Februarhochs bei 96,00 EUR ging es immer weiter abwärts - beschleunigt durch die am 1. Juni 2023 verkündete Absicht die AG zur KGaA zu wandeln. Und die Aktie kommt nicht zur Ruhe - in einer spannenden Hauptversammlung setzten sich die Gründerfamilien über die geäusserten Bedenken hinweg und stimmten mit ihrer Aktienmehrheit für die Umwandlung. Zweck der Umwandlung - so wurde immer argumentiert - sei die Möglichkeit über Kapitalerhöhungen ...

