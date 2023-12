Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die AustriaEnergy International GmbH mit Sitz in Wien ist ein inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologieintegrator für die Konzeption von industriellen Wind- und Solarparks zur Netzeinspeisung wie auch zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich erneuerbaren Energien. Das österreichische Unternehmen hat beschlossen, seinen besicherten 8,00% Green Bond 2023/2028 (ISIN DE000A3LE0J4/WKN A3LE0J) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro ab sofort wieder zur Zeichnung anzubieten. Im Rahmen des öffentlichen Angebots können interessierte Anleger auch über die Unternehmenswebseite (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) ihre Zeichnungsanträge mittels eines digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Darüber hinaus ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. ...

