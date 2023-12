Solothurn (ots) -Die umstrittene Ausstellung wird in diesen Tagen oft besucht und gerne kritisiert.Darf man Kunstwerke zu nur 99 Franken verkaufen? Wie kann man in einem grossen Ausstellungsevent über 7000 Werken präsentieren? Der 24. Solothurner Kunstsupermarkt stellt sich auch 2023 diesen Fragen und gehört zu den wenigen Schweizer Kunstevents, die über Jahre auf höchstem Niveau Kunst und Künstler präsentieren. Ausschliesslich Unikate von 120 Künstlerinnen und Künstlern aus 15 Nationen.In der zweistöckigen 130-jährigen Maschinenhalle mitten in der Stadt Solothurn spielt Kunst die Hauptrolle. Von der Strichzeichnung über Collagen, NFTs bis zum grossformatigen Ölgemälde findet man alles, was in der Kunstwelt an Techniken und Stilen angeboten wird. Zu Preisen, die sich jede und jeder leisten kann. Natürlich kann eine Künstlerin nicht von 99-Franken-Werken leben, aber die 99er sind ein toller Türöffner, die viele Neugierige in die Ausstellung bringen, welche auch gerne teure Bilder kaufen.Der 24. Schweizer Kunstsupermarkt kann noch bis zum 14. Januar 2024 in der RothusHalle in Solothurn besucht werden. Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Eintritt gratis.Wünschen Sie eine ausführliche Mediendokumentation oder möchten Sie mit einer/m der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler aus Ihrer Region einen Atelierbesuch vereinbaren? Wir helfen Ihnen gerne weiter.Pressekontakt:Peter-Lukas Meier Tel. 032 513 57 60, peter.meier@denkstatt.ch24. Schweizer Kunstsupermarkt, Schöngrünstrasse 2, 4500 Solothurnwww.kunstsupermarkt.chOriginal-Content von: Kunstsupermarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002865/100914414