Berlin (ots) -Das 9. Ostdeutsche Wirtschaftsforum findet 2024 vom 2. bis 4. Juni im brandenburgischen Bad Saarow statt. Auf der Spitzenkonferenz der ostdeutschen Wirtschaft kommen führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Ihr zentrales Thema: Die Chancen und Herausforderungen der wirtschaftlichen Transformation vor dem Hintergrund eines zunehmenden Veränderungsdrucks.Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck sowie Staatsminister Carsten Schneider haben ihre Teilnahme an der Konferenz schon zugesichert. Zum OWF werden 2024 etwa 450 hochrangige Gäste erwartet.Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum ist die wichtigste Plattform für alle Themen rund um den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland und hat sich im Laufe der Jahre zu einer bedeutenden Konferenz entwickelt, die Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Forschung zusammenbringt, um die Herausforderungen und Chancen der ostdeutschen Region als Wirtschaftsstandort zu diskutieren und zu gestalten. Ziel des OWF ist es, die Chancen und Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts herauszuarbeiten, relevante Akteure und Akteurinnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu vernetzen und Lösungsansätze für die Strukturwandel- und Transformationsprozesse zu erarbeiten, die den Standort prägen. Mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten bietet das OWF seinen Teilnehmenden die Gelegenheit, sich aktiv an diesem wichtigen Dialog zu beteiligen.Alle Themen und Neuigkeiten rund um das OWF24 finden Interessierte auf unserer Webseite (https://ostdeutscheswirtschaftsforum.de/) wie auch in unserem Newsletter. Zur Newsletter-Anmeldung geht es hier (https://ostdeutscheswirtschaftsforum.de/forum/newsletter/).