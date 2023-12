Boston (www.anleihencheck.de) - Trotz der Diversifizierung globaler Gesamtmarkt-Anleiheindices war die Performance eine Herausforderung, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors:Durch den Anstieg der Renditen dürfte sich jedoch das Risiko-Rendite-Verhältnis verbessern. Breitere Benchmark-Strategien wie Global Aggregate hätten in Zeiten der Unsicherheit einen Reiz. Die jetzt verbesserte Rendite der globalen Aggregatestrategie dürfte Marktteilnehmern einen gewissen Schutz bieten. Der Yield-to-Worst liege bei knapp über vier Prozent. Die hohe Rendite sei ein Vorteil, wenn sich das "higher for longer"-Mantra der Zentralbankzinsen auf längere Sicht als wahr erweise und der Markt in einer bestimmten Zinsspanne bleibe. ...

