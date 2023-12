Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Teuerungsrate in Ungarn zweimal stark gefallen war, steht die Notenbank nächste Woche unter Zugzwang, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Staatliche Maßnahmen, wie die Deckelung der Treibstoffpreise hätten mitgeholfen die Inflation deutlich zu senken (von 12,2% auf 9,9% und dann auf 7,9%). Bei der letzten Zinsrunde seien die Leitzinsen von 12,25% auf 11,50% gesenkt worden. Bleibe das Tempo der Zinsreduzierungen mit 0,75% konstant, dann sei weiterhin ein positiver Realzins gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...