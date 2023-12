Das Parlament der Europäischen Union hat grünes Licht für das Gesetz zur Sicherung kritischer Rohstoffe unter anderem für E-Auto-Batterien gegeben. Gegenüber der Original-Vorlage des "Critical Raw Materials Act" hat das Gremium einzig an der Recyclingquote gedreht - an dieser dafür umfänglich. Die Union will ihre eigenen Ressourcen an kritischen und strategischen Rohstoffe künftig stärker nutzen. Ein entsprechendes Gesetz haben die EU-Parlamentarier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...