Mit dem Courtyard by Marriott Schwerin und dem Moxy Bochum hat ASHG zwei weitere Häuser eröffnet Die ASHG (Alchemy Step Hotel Group), eine auf Turnaround-Situationen im Hotelbereich spezialisierte Investmentplattform, hat die Eröffnung zweier weiterer seiner fünf kürzlich übernommenen Hotels bekanntgegeben. Während Courtyard by Marriott Schwerin bereits am 28. November öffnete, empfängt Moxy Bochum seine Gäste ...

