AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der Kapazitäten Erfolgreicher Entwicklungsstart für zweiten Grün-Wasserstoff-Standort mit einer erwarteten Windkapazität von ca. 5 GW

Zusätzlicher Rückenwind durch internationalen Klimaklub unter der Führung Deutschlands und Chiles erwartet Wien, 13.12.2023 - Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator für die Konzeption von industriellen Wind- und Solarparks zur Netzeinspeisung wie auch zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien, hat im bisherigen Jahresverlauf 2023 in Chile weitere wichtige Fortschritte erzielt. Wie geplant, wird der erste Grün-Wasserstoff-Standort auf eine zweite Projektphase erweitert, um die Kapazitäten zu verdreifachen. Der Vertrag mit dem Partner CIP wurde vor kurzem unterzeichnet. Die Einreichung zur Erlangung der Umweltgenehmigung der ersten Phase bei der chilenischen Umweltbehörde ist für das 1. Quartal 2024 geplant, so dass die Umweltverträglichkeitsprüfung bis spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein sollte. Die zweite Phase soll ca. 1,5 Jahre später bei den Behörden eingereicht werden. Für den zweiten eigenständigen Grün-Wasserstoff-Standort wurden die Pachtverträge für knapp 60.000 ha wie geplant bereits unterzeichnet, und die entsprechende Standortentwicklung hat mit Windmessungen und ersten Umweltuntersuchungen begonnen. Zudem laufen derzeit Gespräche zum Abschluss von weiteren Pachtverträgen über Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 25.000 ha. Bis Ende 2023 sind damit zwei Wasserstoff- und voraussichtlich vier Wind-/Photovoltaik-Standorte mit einer Gesamtleistung von rund 9 GW in der Entwicklung. Im Laufe des Jahres 2024 sollen drei bis fünf weitere Wind-Standorte mit einer Gesamtkapazität von ca. 1 GW hinzukommen. 2024 wird ein Umsatz von ca. 9 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf des 120-MW-Windparks und 2026 ein Umsatz von ca. 29 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf der Anteile an der ersten Phase des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts erwartet. Zusätzlichen Rückenwind für die weitere Geschäftsentwicklung erwartet AustriaEnergy durch den neuen internationalen Klimaklub, der vor kurzem im Rahmen der Weltklimakonferenz in Dubai seine Arbeit aufgenommen hat. Den Vorsitz teilen sich bis Ende 2025 Deutschland und Chile, Letzterer als Co-Vorsitzender. Ziel des Klimaclubs ist es, die schnelle und ambitionierte Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen und die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Der Klimaclub wird als inklusives Forum von Staaten dazu beitragen, die Dekarbonisierung im Bereich der Industrie voranzutreiben, Maßnahmen zur Emissionsminderung weiterzuentwickeln und die Risiken einer Verlagerung von Unternehmen in Länder mit weniger strengen Klimaauflagen ("Carbon Leakage") zu begrenzen. Zur Finanzierung der planmäßig verlaufenden Weiterentwicklungen der Standorte in Chile bietet AustriaEnergy aktuell einen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Zeichnungsanträge über die Unternehmenswebseite (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) mittels eines digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Zusätzlich ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028 Emittentin AustriaEnergy International GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Emissionsvolumen Bis zu 25 Mio. Euro Platziertes Volumen 2,6 Mio. Euro Kupon 8,00 % p.a. Status Besichert, nicht nachrangig Besicherung Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger Sicherheitentreuhänder Bondholders, S.L. ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite 10.000 Euro Angebotsfrist 25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr) Angebot Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland

Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz Valuta 30. Juni 2023 Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024) Rückzahlungstermin 30. Juni 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags

Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Transparenzverpflichtung

Verfügungsbeschränkung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrunner BankM AG



