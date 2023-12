Emittent / Herausgeber: CLAAS KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 - verhaltener Ausblick auf 2024 CLAAS profitiert von hoher Nachfrage Harsewinkel, 13.12.2023. Die CLAAS Gruppe hat das vergangene Geschäftsjahr 2023 mit ausgezeichneten Ergebnissen beendet. "Das Geschäftsjahr 2023 war sehr erfolgreich. Der deutliche Umsatzsprung im zurückliegenden Jahr reflektiert die hohe Nachfrage nach Landtechnik. Nachdem sich die Lieferkettensituation nach der Pandemie wieder entspannt hat, konnten wir die sehr hohen Auftragsbestände konsequent bearbeiten und unsere Landmaschinen dank einer starken Teamleistung an unsere Kunden weltweit liefern", berichtet CLAAS CEO Jan-Hendrik Mohr. CLAAS erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 6,1 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerung von knapp 25%. "Die Umsätze haben sich erneut in Nordamerika und insbesondere in Europa deutlich verbessert", sagt CFO Henner Böttcher. "Darüber hinaus konnten wir das Ergebnis vor Steuern mehr als verdreifachen." Dieses erhöhte sich von 166,3 Mio. Euro im Vorjahr auf 522,3Mio. Euro. Der Jahresüberschuss stieg auf347,1Mio. Euro. "Durch die erfolgreiche 350 Mio. Euro Schuldscheinemission und die Erhöhung des Konsortialkredites auf 850 Mio. Euro bei gleichzeitiger Laufzeitverlängerung haben wir unsere finanzielle Flexibilität noch einmal deutlich gestärkt", ergänzt CFO Henner Böttcher. Neue Produkte überzeugen - Großtraktoren der XERION 12er Serie ausgezeichnet Mit großem Erfolg stellte CLAAS im Sommer 2023 die 12er Serie des XERION in Nordamerika vor. Der leistungsstärkste CLAAS Traktor aller Zeiten zeichnet sich u.a. durch neu entwickelte Dreiecksraupenlaufwerke und zahlreiche Assistenzsysteme aus. Diese Neuerungen überzeugen: Auf der Agritechnica, der weltweit größten Messe für Agrartechnik, wurde der neue XERION 12.650 TERRA TRAC als "Tractor of the Year 2024" und die gesamte Baureihe als "Farm Machine 2024" in der Kategorie Großtraktor ausgezeichnet. Mit dem EVION komplettierte CLAAS darüber hinaus die Mähdrescher-Produktfamilie. Die neue Baureihe ist besonders auf kleinere Landwirtschaftsbetriebe zugeschnitten. Gemeinsam mit den Baureihen LEXION und TRION verfügt CLAAS über das modernste und breiteste Mähdrescherproduktangebot auf dem Markt. Intelligente Landtechnik im Fokus Mit digitalen Lösungen treibt CLAAS den Fortschritt branchenweit voran: Im Mittelpunkt der Neuheitenschau auf der Agritechnica stand neben neuen, smarten Maschinen auch das neue CLAAS connect als übergreifendes digitales Ökosystem. Es vernetzt Maschine und landwirtschaftlichen Betrieb, Cloud und Partnerprogramme sowie Landwirt und Vertriebspartner noch stärker und soll im Herbst 2024 in den ersten Vertriebsregionen online gehen. "Autonomie und künstliche Intelligenz sind die Themen, die die Zukunft der Agrartechnik prägen werden. Intelligente Landtechnik leistet einen entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit und vor allem zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung", so Jan-Hendrik-Mohr. Bei der Entwicklung neuer Technologien setzt CLAAS neben eigenen Entwicklungsressourcen auf Kollaboration und Partnerschaften. Gemeinsam mit dem Startup AgXeed und seinem langjährigen Partner Amazone gründete CLAAS im September den weltweit ersten herstellerübergreifenden Autonomie-Verbund der Landtechnik "3A - Advanced Automation & Autonomy". Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Automatisierung landwirtschaftlicher Prozesse sowie die Entwicklung autonom arbeitender Landmaschinen voranzutreiben. Auf der Agritechnica präsentierte CLAAS neben einem XERION 12.590 TERRA TRAC mit Autonomy connect für hochautomatisierte und autonome Feldbearbeitung ein Gemeinschaftsprojekt mit AgXeed und "thermal Drones". Dieses verbindet das Aufspüren von Rehkitzen oder Brutgelegen mittels Drohne und KI-basierter Software mit automatisierter oder sogar vollkommen autonomer Grünlandmahd per Traktor oder Roboter. 2023 markiert Meilensteine in der CLAAS Erfolgsgeschichte Auch zwei Jubiläen haben das Geschäftsjahr 2023 für CLAAS zu einem besonderen gemacht: Vor 50 Jahren wurde der erste selbstfahrende Feldhäcksler des Unternehmens in Harsewinkel gebaut. Von Anfang an zeichnete sich die Maschine durch hohe Zuverlässigkeit, starke Effizienz und geringe Betriebskosten aus - Produkteigenschaften, die wesentlich zur weltweiten Marktführerschaft beigetragen haben. Außerdem blickt das Familienunternehmen auf 20 Jahre CLAAS Standardtraktoren zurück. Nachdem im Frühjahr 2019 der 150.000. CLAAS Traktor das Werk in Le Mans verlassen hat, wird im 20. Jubiläumsjahr voraussichtlich die 200.000er-Marke geknackt werden. Aktuelles Marktumfeld ist herausfordernd "Im neuen Geschäftsjahr müssen wir uns jedoch auf ein schwierigeres Marktumfeld einstellen. Einerseits normalisiert sich der Auftragsbestand, andererseits schwächt sich die Konjunktur in unseren Kernmärkten in Mittel- und Westeuropa sowie Nordamerika - nicht zuletzt aufgrund der hohen Inflation und zunehmender geopolitischer Verwerfungen - spürbar ab", betont CLAAS CEO Jan-Hendrik Mohr. "CLAAS wird die eingeschlagene Strategie vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse konsequent weiterverfolgen und seine Stärken weiter ausbauen." Dabei steht die Entwicklung neuer Produkte und Technologien im Vordergrund. Bisher einzeln betrachtete technologische Lösungen sollen künftig noch stärker miteinander vernetzt werden und für den Kunden verfügbar gemacht werden. Die CLAAS Gruppe im Überblick Konzernkennzahlen nach IFRS in Mio. € 2023 2022 Veränderung in % Gewinn- und Verlustrechnung / Ergebnis Umsatzerlöse 6.144,5 4.925,5 24,7 Forschungs- und Entwicklungskosten1 302,4 279,1 8,3 EBITDA 768,5 435,7 76,4 EBIT 567,6 189,7 199,2 Ergebnis vor Ertragsteuern 522,3 166,3 214,1 Konzern-Jahresüberschuss 347,1 88,1 294,0 Free Cashflow 84,6 22,2 281,1 Bilanz Eigenkapital 2.104,8 1.847,9 13,9 Sachinvestitionen2 207,7 200,6 3,5 Bilanzsumme 5.153,8 4.566,1 12,9 Mitarbeitende Anzahl Mitarbeitende am Bilanzstichtag3 12.131 12.116 0,1 Personalaufwand 954,1 891,5 7,0

1 Vor Aktivierung von Entwicklungskosten, Abschreibungen und Wertminderungen hierauf 2 Inklusive aktivierter Entwicklungskosten, ohne Geschäfts- oder Firmenwerte 3 Inklusive Auszubildender Foto-Download: https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=O1bKRLnlBNv7 503288: CEO Jan-Hendrik Mohr 657846: CFO Henner Böttcher 500993: Der neue XERION 12.650 Traktor 500106: Der neue EVION Mähdrescher 457070: Der LEXION - die leistungsstärkte Mähdrescherbaureihe von CLAAS 503144: Der CLAAS Feldhäcksler feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. 412803: 20 Jahre CLAAS Standardtraktoren aus Le Mans - hier der AXION 900 mit TERRA TRAC Raupenfahrwerk. 657343: In der Kategorie Smart Farming + Robotik wurde "3A - Advanced Automation & Autonomy" auf der Agritechnica ausgezeichnet. Pressebildarchiv auf claas-gruppe.com Besuchen Sie unser Pressebildarchiv im Internet. Zahlreiche Bilder stehen Ihnen kostenfrei für Ihre journalistische Berichterstattung zur Verfügung. www.claas-gruppe.com > Pressebildarchiv Über CLAAS Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas-gruppe.com) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen ist CLAAS weltweit erfolgreich vertreten. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro.



