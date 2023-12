Der vor sieben Wochen zurückgekehrte CEO Todd Vasos sorgt beim US-amerikanischen Flächendiscounter (rund 19.400 Filialen) für "neue Sicherheit und Vertrauen". Vasos überzeugt mit konkreten Maßnahmen. Und beweist Mut, sogar den digitalen Fortschritt zu verlangsamen, wo er sich im Detail noch nicht bewährt hat. Wie konnte man überhaupt (im Herbst 2022) Vasos in den Ruhestand verabschieden!



Aber auch für den dynamischen Senior-Manager gelten bei der Trendumkehr die Gesetze der Trägheit. So lautet die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf organisch 0 bis - 1 %.



Die DG-Aktie steht immer noch deutlich höher als vor der Rückkehr im Oktober. Die erste Euphorie hat sich gelegt. In den vergangenen fünf Tagen ging der Kurs um 7 % zurück.



Helmut Gellermann



