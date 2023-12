Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

seit: 13.12.2023

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin hat seine bisherige Buy-Empfehlung und sein bisheriges Kursziel von EUR 34,00 wegen des bevorstehenden Delistings zurückgenommen.



Zusammenfassung:

Haemato wird die Notierung ihrer Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einstellen. Die Aktionäre haben bis Ende Februar 2024 Zeit, ihre Aktien zu handeln. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der Handel an Sekundärbörsen eingestellt. Auch wir werden unsere Coverage Ende Februar einstellen. In der Zwischenzeit zeigen die Kennzahlen für die ersten neun Monate, dass sich die im ersten Halbjahr beobachtete Geschäftsdynamik auch im dritten Quartal fortsetzte, so dass das Management seine EBIT-Prognose auf EUR10 bis EUR12 Mio. anhob (zuvor: EUR6 bis EUR8 Mio.). Angetrieben durch die Expansion des Selbstzahler- Lifestyle & Aesthetics (L&A) Segments übertrafen die Q3-Zahlen unsere Prognose bei weitem, wobei das Betriebsergebnis von EUR4,2 Mio. fast doppelt so hoch war wie unsere Schätzung (EUR2,2 Mio.). Wir haben unsere Prognose für 2023 angehoben. Unsere EBIT-Schätzung liegt jetzt in der Nähe des mittleren Bereichs der neuen Guidance-Spanne. Während das obere Ende der Bandbreite erreichbar erscheint, ist die Volatilität des Geschäfts noch nicht gänzlich verschwunden, und wir ziehen es vor, mit unserem Ausblick für Q4 konservativ zu bleiben. Wir ziehen unsere Kauf-Empfehlung und unser Kursziel von EUR34 wegen des bevorstehenden Delistings zurück. First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin has withdrawn his previous Buy rating and EUR 34.00 price target on the pending delisting.

Abstract:

Haemato will delist its shares from the Open Market of the Frankfurt Stock Exchange. Shareholders have until the end of February 2024 to trade their shares at which time trading on secondary exchanges will also cease. We will also discontinue coverage at that juncture. Meanwhile, 9M KPIs show that business dynamics evident in H1 continued in the third quarter, and management raised their EBIT guide to EUR10m to EUR12m (old: EUR6m to EUR8m). Spurred by the expansion of the self-payer Lifestyle & Aesthetics (L&A) segment, headline Q3 figures topped FBe by a wide margin with operating income of EUR4.2m nearly double our target (EUR2.2m). We have upped 2023 FBe to align our EBIT estimate close to the mid-point of the new guided range. While the upper end looks achievable, business volatility has not entirely vanished, and we prefer to stay conservative with our Q4 outlook. We withdraw our Buy rating and EUR34 TP on the imminent stock delisting.

