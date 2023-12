Bechtle bündelt das bisher auf mehrere Gesellschaften verteilte Geschäft im Bereich Product Lifecycle Management in einem neuen Unternehmen: Zum Jahresstart 2024 solle aus den Einzelgesellschaften Coffee, DPS Software, Solidline und Solidpro die Bechtle PLM Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Neckarsulm werden, kündigt das IT-Unternehmen am Mittwoch ...

