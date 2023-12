Im Jahresend-Interview steht uns Fondsmanager Markus Stillger von der MB Fund Advisory GmbH Rede und Antwort. Der Kapitalmarkt-Experte ist vielseitiger Unternehmer und Gewinner des in diesem Jahr abgeschlossenen Anleihen Finder Musterdepotspiels. In gewohnt klarer Weise hat er mit uns über das Börsenjahr 2023, die Probleme am KMU-Anleihemarkt sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für kleine und mittelständische Unternehmen gesprochen. Zudem gibt uns Markus Stillger einen spannenden Ausblick auf das neue Kalenderjahr 2024, erklärt uns warum Börsenweisheiten zeitlos sind und äußert einen konkreten Wunsch bezüglich der Bundesregierung.

Anleihen Finder: Hallo Herr Stillger, ein intensives Börsen-Jahr 2023 liegt hinter uns. Wir würden Sie dieses Jahr an den Kapitalmärkten beschreiben und welches Fazit ziehen Sie diesbezüglich?

Markus Stillger: Nach einer fulminanten Rallye in den letzten 6 Wochen hat der DAX Anfang Dezember ein neues All-Time-High erreicht. Wenn man der alten Börsenweisheit Glauben schenken darf, dass die Börse antizipiert, dürften gute Nachrichten aus der Wirtschaft im Jahr 2024 folgen.

Am Rentenmarkt setzte sich zunächst der in 2022 begonnene Zinsanstieg fort, aber auch hier hat sich in den vergangenen Wochen eine Trendumkehr abgezeichnet und ich sehe im kommenden Jahr eher fallende als steigende Zinsen, nicht zuletzt durch weiter rückläufige Inflationszahlen. Aufgrund von Basiseffekten wird die Inflation zum Jahresende noch einmal leicht anziehen. Ab März 2024 können wir aber mit einem verstärkten Rückgang rechnen. Auf alle Fälle werde ich mir an Silvester eine gute Zigarre auf das Anleihen Finder-Börsenspiel 2023 anzünden.

Anleihen Finder: Sind alte Börsenweisheiten durch die letzten (Krisen-)Jahre nicht obsolet geworden? Müssen sich Anleger auf ungewissere Zeiten am Kapitalmarkt einstellen?

Markus Stillger: Die Antworten sind einfach. Auf Frage 1: Nein - auf Frage 2: JA!

Ich bin jetzt 61 Jahre alt und beschäftige mich seit meinem 20. Lebensjahr mit den Kapitalmärkten. Und wenn mich jemand fragt: "Warum soll ich denn ausgerechnet Dir mein Geld anvertrauen?" kann ich mittlerweile ehrlich antworten, "weil ich Erfahrung habe". Und Erfahrung kann man sich nicht kaufen, die muss man sich erarbeiten, "Börsenweisheiten" spiegeln oft Erfahrungen von Leuten wider, die sich teilweise noch länger mit den Kapitalmärkten beschäftigt haben - und alle Börsenweisheiten sind zeitlos - insbesondere eine der wichtigsten, die da lautet: "Kaufen, wenn die Kanonen donnern" - alle, die bei Beginn des Ukraine-Krieges gekauft haben, sitzen heute auf schönen Buchgewinnen. Und damit wären wir bei Frage 2: Kein Mensch weiß, ob diese Buchgewinne sich im kommenden Jahr ausweiten oder in Luft auflösen. Wie sagte schon Sir Winston Churchill: "Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn Sie sich auf die Zukunft beziehen."

Anleihen Finder: Wie zufrieden sind Sie denn mit der Performance der von Ihnen betreuten Fonds, allen voran des Anleihen-Fonds "MB Fund Flex-Plus"?

"Gehen im kommenden ...

