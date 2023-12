Eine Tradition ist der PNC Christmas Price Index. Er zeigt die Kosten für einen Satz Geschenke im Lied "The Twelve Days of Christmas" Jedes Jahr, diesmal zum vierzigsten Mal, berechnet die PNC Financial Services Group wieviel es kostet einen Satz Geschenke, die im Lied genannt sind, zu kaufen. Es ist ein Indikator für die Inflation, ähnlich dem Verbraucherpreisindex. Bei der erstmaligen jährlichen Berechnung im Jahr 1984 mussten rund 20.000 US-Dollar berappt werden. Es geht um Geflügel, Fachkräfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...