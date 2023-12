Unterföhring (ots) -13. Dezember 2023. Kein "The Masked Singer" ohne Rea Garvey. Der irische Sänger und Publikumsliebling (5x festes Rateteammitglied, 3x Rategast) steigt im Halbfinale am Samstag, 16. Dezember 2023, ab 20:15 Uhr auf ProSieben als Rategast ins Maskenrätsel ein. Und gibt selbst Rätsel auf: Schriller Hoodie, kuscheliges Fell, Diss-Botschaft, Liebes-Erklärung - mit welchem Statement-Pulli wird Rea Garvey die Fans diesmal überraschen?Tanzt er mit dem kuscheligen Riesen DER LULATSCH? Feiert er den kraftstrotzenden MUSTANG? Erwartet er Geschenke von KLAUS CLAUS? Rührt ihn DIE EISPRINZESSIN zu Tränen? Erweicht der sensible TROLL sein Herz? Und welche Stars vermutet er unter den Masken?Das sagt Rategast Rea Garvey ...... über die Show: "Ich habe die Show schon sehr vermisst! Ich liebe es einfach mit Ruth im Rateteam zu sitzen. Wir führen eine richtige Sherlock Holmes-Freundschaft und haben sehr viel Spaß zusammen."... über die Pulli-Wahl: "Das habe ich noch nicht entschieden. Es ist einfacher, eine Bindung zu den Masken und ihren Charakteren aufzubauen, wenn man von der ersten bis zur letzten Show Teil des Rateteams ist. Die Ideen für meine lustigen Jacken, Pullover und T-Shirts entstehen in der Sendung. Da ich diesmal nur im Halbfinale als Rategast dabei bin, fällt es mir schwer, mich hier auf eine Maske zu fokussieren."... über die Maske, auf die er sich besonders freut: "Ganz klar, DER TROLL - er ist ein Rockstar!" (lacht)Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow."The Masked Singer" immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.Mehr Infos und Fotos zum Download von Rea Garveys Pullis gibt es auf der "The Masked Singer"-Presseseite.Hashtag: MaskedSingerPressekontakt:Frank WolkenhauerEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07-1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07-1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5671156