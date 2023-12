Munsbach (www.anleihencheck.de) - Unsere Prognose für die morgige Zentralbank-Sitzung ist eindeutig: Die EZB wird die Leitzinsen unverändert lassen, so Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA.Das hätten die Zentralbanker bereits deutlich kommuniziert. Frau Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, habe kürzlich betont, dass die EZB nun beobachten könne, wie stark und schnell die Zinserhöhungen der Vergangenheit wirken würden. Die Inflationsraten hätten zuletzt erstaunlich stark nachgegeben. So sei die breit gefasste Inflationsrate im Oktober auf 2,9 Prozent und die Kernrate (ohne die volatileren Komponenten Energie und Lebensmittel) auf 3,6 Prozent gesunken. Es sei für ETHENEA offensichtlich, dass im September der Zinserhöhungszyklus beendet worden sei. Schnell fallende Inflationsraten und eine dümpelnde Konjunktur würden ein Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent bereits 2025 möglich erscheinen lassen. In ihrer letzten Projektion vom September 2023 habe die EZB für 2025 noch eine etwas höhere Inflation als ihr Ziel prognostiziert. Dies könnte sich mit den neuen Projektionen, die mit dem Zinsentscheid veröffentlicht werden, ändern. ...

