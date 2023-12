Frankfurt (www.fondscheck.de) - Laut einer Analyse von Crossflow Financial Advisors hat der europäische ETF-Markt im November mit 17,2 Milliarden Euro die größten Nettomittelzuflüsse des laufenden Jahres verzeichnet, so die Deutsche Börse AG.Getrieben worden sei das Wachstum vor allem durch Aktien-ETFs mit 11,0 Milliarden und Anleihen-ETFs mit 6,2 Milliarden. Von den Aktien seien unverändert die technologielastigen Produkte besonders stark gefragt. Zuflüsse habe es zudem in Krypto-ETPs gegeben, während Rohstoff-ETPs im abgelaufenen Monat an Beliebtheit verloren hätten. ...

