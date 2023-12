London (www.fondscheck.de) - Chris Hogbin übernimmt ab 1. Januar 2024 die Position des Global Head of Investments bei AllianceBernstein (AB), so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der neu geschaffenen Funktion verantwortet Hogbin die Geschäftsbereiche Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi Asset- und Hedge-Fonds-Lösungen sowie Investment Solutions and Sciences. Darüber hinaus zeichnet Hogbin auch für das Responsibility-Team der globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 696 Milliarden US-Dollar verantwortlich. Bis Ende 2024 wird er sein Mandat auf das Private Alternatives-Geschäft von AB ausweiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...